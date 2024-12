Patriarca Pizzaballa: a alegria do Natal esvazia a retórica da guerra e dos poderosos

O Patriarca Latino de Jerusalém na Missa de Natal na Igreja de Santa Catarina, no Complexo da Igreja da Natividade, em 25 de dezembro de 2024. (Foto de HAZEM BADER / AFP) (AFP or licensors)

Em Belém, Missa na noite de Natal presidida pelo Patriarca Latino de Jerusalém, com o convite a sermos “peregrinos de esperança também nas ruas e entre as casas destruídas” pelo conflito

2024 foi “um ano difícil, feito de lágrimas, de sangue, de sofrimentos, de esperanças muitas vezes frustradas e de projetos de paz e de justiça desfeitos”: o cardeal Pierbattista Pizzaballa, Patriarca de Jerusalém dos Latinos, não esconde “a fadiga” de anunciar a alegria do nascimento do Salvador em um contexto difícil, tragicamente marcado pela guerra.

Na homilia da Missa da véspera de Natal, pronunciada no dia 24 de dezembro em Belém, o cardeal destaca uma “desagradável sensação de inutilidade das palavras, mesmo aquelas da fé, diante da dureza da realidade, da evidência de um sofrimento que parece não quer terminar."

Perseverar sem medo no caminho da justiça

Mas, acrescenta, "o Natal do Senhor está todo aqui: por meio de seu Filho, o Pai envolve-se pessoalmente na nossa história e assume o seu fardo, partilha o seu sofrimentos e lágrimas até ao derramamento de sangue, e oferece a ela uma saída de vida e esperança".

A força do amor de Deus – afirma o patriarca – “pede-nos que não tenhamos medo dos poderes deste mundo, mas que perseveremos no caminho da justiça e da paz”. Daí o convite a acreditar com fé e confiança, porque mesmo que os cristãos no Médio Oriente sejam "poucos e talvez até insignificantes nas constelações de poder e no tabuleiro de xadrez onde se disputam os jogos dos interesses econômicos e políticos", eles representam, no entanto, “o povo ao qual se destina a alegria do Natal”.

Fiel reza na Igreja da Natividade durante a Missa na Noite de Natal

Peregrinos de esperança também entre os escombros da guerra

“Ousamos acreditar – acrescenta Pizzaballa – que, desde que o Verbo se fez carne aqui, em toda carne e em todos os tempos, continua a fecundar a história, orientando-a para a plenitude da glória”.

No Ano Jubilar dedicado à esperança, portanto, o canto de alegria pelo nascimento do Salvador "não desafina, mas faz desafinar os ruídos da guerra e a retórica vazia dos poderosos! Esse canto não é muito fraco, mas ressoa fortemente nas lágrimas de quem sofre e nos encoraja a desarmar a vingança com o perdão. Podemos ser peregrinos de esperança até nas ruas e entre as casas destruídas da nossa terra, porque o Cordeiro caminha conosco”.

Inicie corajosamente a reconciliação e o perdão

A Terra Santa, continua o cardeal, “precisa mais do que ninguém de um verdadeiro jubileu”, “de um novo começo em todos os âmbitos da vida, de uma nova visão, da coragem de olhar para o futuro com esperança, sem ceder à linguagem da violência e do ódio, que fecham qualquer possibilidade de futuro". Em particular, a esperança é que “as dívidas sejam perdoadas, os prisioneiros sejam libertados, as propriedades sejam devolvidas e possamos verdadeiramente iniciar com coragem e determinação caminhos sérios e credíveis de reconciliação e perdão, sem os quais nunca haverá verdadeira paz”.

O Patriarca Latino de Jerusalém na Missa de Natal na Igreja de Santa Catarina, no Complexo da Igreja da Natividade, em 25 de dezembro de 2024. (Foto de HAZEM BADER / AFP)

Gaza não está sozinha

O cardeal Pizzaballa dirige então um pensamento particular aos “irmãos de Gaza” que oferecem um “maravilhoso testemunho de força e de paz”: “Vocês não estão sozinhos – diz-lhes. Verdadeiramente sois um sinal visível de esperança no meio do desastre de destruição total que vos rodeia. Mas vocês não estão destruídos, vocês ainda estão unidos, firmes na esperança."

Não perder a esperança

Um pensamento adicional dirige-se aos “queridos irmãos e irmãs de Belém” que também este ano vivem um “Natal triste, caracterizado pela insegurança, pela pobreza, pela violência”, “no cansaço e na expectativa de dias melhores”. “Coragem – exorta-os por fim o purpurado! Não devemos perder a esperança. Renovemos a nossa confiança em Deus. Ele nunca nos deixa sozinhos."