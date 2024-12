A entrada do Patriarca Pizzaballa em Belém para a celebração do Natal

Com a tradicional procissão da Véspera de Natal, o patriarca latino de Jerusalém chegou aos locais visitados por Jesus. Esta noite (24/12), a missa será celebrada na igreja de Santa Catarina.

Roberto Cetera - Cidade do Vaticano

Sob os aplausos de duas filas de fiéis que o aguardavam, o patriarca de Jerusalém, cardeal Pierbattista Pizzaballa, realizou na manhã de hoje, 24 de dezembro, sua entrada solene em Belém, marcando o início das festividades e liturgias do Santo Natal. O patriarca entrou, como de costume, pela porta no muro de separação próximo ao túmulo de Raquel, e percorreu caminhando o último trecho pelo centro da cidade que deu origem a Jesus.

Recepcionaram-no, à frente da multidão, os escoteiros de Belém, exibindo cartazes de boas-vindas e mensagens clamando por uma paz que ainda tarda a chegar. Um dos cartazes dizia: "Nossas crianças querem brincar e rir". A acolhida deste ano, diferente do ano passado, teve maior participação e foi, em geral, mais tranquila, graças às perspectivas de trégua em Gaza, que agora parecem mais próximas.

Banner de boas-vindas ao cardeal Pizzaballa

Votos de paz

A população de Belém sofreu muito nos últimos quatorze meses: a ausência de peregrinos e as restrições de mobilidade impostas pelas autoridades israelenses causaram graves dificuldades econômicas a muitas famílias. Ao final do cortejo, na Praça da Manjedoura, em frente à Basílica da Natividade, e após uma oração na igreja de Santa Catarina, Pizzaballa dirigiu algumas palavras aos presentes. Ele os encorajou a transmitir desejos de paz a todos e convidou todos a visitarem Belém novamente, enfatizando que não se deve ceder ao medo. Nesta noite, Pizzaballa celebrará a Missa Solene da Noite de Natal na igreja de Santa Catarina, com outra celebração marcada para a manhã de Natal.

Multidão reunida para a entrada do patriarca latino de Jerusalém