"A dor foi curada": Notre-Dame de Paris é restituída ao povo de Deus

A Catedral de Paris voltou a viver com um esplendor deslumbrante após o incêndio de cinco anos atrás. Após a reabertura no sábado (07/12), no domingo, 8 de dezembro, de Solenidade da Imaculada Conceição, a missa inaugural foi celebrada pelo arcebispo Ulrich na presença de 2.500 pessoas, incluindo o presidente Macron, vários chefes de estado, fiéis, doentes, voluntários e pobres. A esses últimos foi oferecido um almoço pela Arquidiocese.

Foi através do raro e antigo rito da unção com o crisma que o arcebispo de Paris, dom Laurent Ulrich, consagrou o altar da Catedral de Notre-Dame durante a missa inaugural de domingo, 8 de dezembro, Solenidade da Imaculada Conceição, segundo domingo do Advento. Aspergindo óleo santo sobre o altar de bronze refinado, antes de incensar a assembleia, o prelado consagrou o lugar mais central da catedral, pois o altar anterior havia sido destruído no incêndio. Ele agora contém um novo tesouro, as relíquias de cinco santos ligados de uma forma ou de outra à Igreja de Paris, como São Carlos de Foucauld, Catarina Labouré ou o mártir romeno Vladimir Ghika, de origem ortodoxa. Eles vigiarão a catedral ressuscitada das chamas, como aqueles invocados na ladainha recitada pelos 170 padres que concelebraram a cerimônia.

“A alegria ressurge”

“Nesta manhã, a dor de 15 de abril de 2019 foi apagada”, disse o arcebispo de Paris na primeira liturgia celebrada dentro da catedral restaurada e limpa. Liturgia com a qual ele finalmente tomou posse de sua catedral, tendo sido nomeado para Paris apenas três anos após o incêndio. Cinco anos depois dessa devastação, as margens do Sena encontraram os fiéis com os corações mais leves e tranquilos, apesar da chuva e do vento, tão fortes como se quisessem banir as chamas para sempre.

A ferida foi curada. No interior da catedral, a admiração atinge seu ponto mais alto graças à alegria do gótico e ao brilho dos vitrais, cujas explosões de cores saltam das casulas dos padres. Os olhares dos 2.500 convidados presentes nas celebrações do final de semana também atestam isso. Crentes ou não, havia muitos olhos erguidos para os céus de Notre-Dame, alguns até mesmo envoltos em lágrimas. Sentimentos de emoção e esperança também foram transmitidos por dom Ulrich: “toda ravina será preenchida, toda montanha e colina serão rebaixadas; passagens sinuosas se tornarão retas, caminhos rochosos serão nivelados; e todo ser vivo verá a salvação de Deus”, disse ele em homilia. Estavam presentes o presidente francês Emmanuel Macron, a esposa Brigitte, e vários chefes de estado que permaneceram na Ville Lumière após a cerimônia do dia anterior.

A missa inaugurall na Catedral de Notre-Dame de Paris

A homilia do arcebispo

“Deixe para trás seu manto de tristeza e miséria, Notre-Dame, e vista para sempre o manto da glória de Deus, envolva-se no manto da justiça de Deus”, acrescentou o prelado, convidando todos a se deixarem levar ‘às maiores alegrias, ao mais belo dom que Deus faz de sua presença amorosa, de sua proximidade com os mais pobres, de seu poder transformador nos sacramentos’. “Deixe-se deslumbrar por Deus”, continuou Ulrich, que foi longamente aplaudido em seu caminho para fora da catedral e no sagrado do clero da cidade.

Também estiveram presentes na missa o arcebispo emérito Michel Aupetit, que vivenciou diretamente a catástrofe, seu antecessor André Vingt-Trois e o núncio apostólico Celestino Migliore. Vários líderes das Igrejas Orientais e Ortodoxas também quiseram comparecer para ficar ao lado de Nossa Senhora nesse dia dedicado a Ela. Entre eles estavam o Patriarca Maronita Bechara Räi, delegado do Patriarca Bartolomeu, o Metropolita Emmanuel de Calcedônia e Tawadros II, Patriarca Ortodoxo Copta. Uma presença ecumênica que o vigário episcopal responsável pela unidade cristã disse estar profundamente encantado, tanto quanto poder entrar em Notre-Dame novamente: “é como voltar para casa, mas ela foi limpa. É a mesma Igreja Matriz, mas foi transfigurada com seu jogo de luzes, o reaparecimento do órgão e o povo de Deus que a preencherá de agora em diante”.

“Os pequeninos” na grande Notre-Dame

Finalmente, não podiam faltar à missa inaugural: os fiéis, os doentes, os pobres, os voluntários que se reuniram com seis associações convidadas pelo arcebispo. Entre eles, Prisca, uma voluntária do Escritório Cristão para Deficientes, que chamou o evento de hoje de “o evento do século”: “eu deliberadamente não olhei nenhuma foto antes deste fim de semana”, ela sorriu para a mídia do Vaticano, dizendo que estava emocionada e cheia de gratidão. “Deus convida os menores e acolhe os mais frágeis. Nossas comunidades acolhem os vulneráveis. Nós, que temos uma deficiência, temos algo a dizer ao mundo, por isso nossa presença é particularmente bem-vinda”, ecoa Florence, que também trabalha no mesmo escritório.

Um sinal da proximidade com os vulneráveis, longe dos tapetes diplomáticos e dos refinamentos mundanos, foi a iniciativa da Arquidiocese de Paris de realizar um bufê com 150 dos pobres da cidade. O evento foi realizado após a missa sob os arcos do Collège des Bernardins.