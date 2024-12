Papa para reabertura de Notre-Dame: que seja sinal de renovação da Igreja na França

A catedral de Paris volta a brilhar cinco anos após o incêndio que a devastou. Na mensagem do Papa, lida pelo núncio Migliore, a satisfação de Francisco pela grande "generosidade internacional que contribuiu para a restauração” e o agradecimento pelo trabalho de tantos colaboradores que fizeram uma autêntica “viagem espiritual”. O convite aos batizados que entrarão por aquelas portas: recuperar o patrimônio de fé herdado.

Antonella Palermo - Vatican News

Cinco anos depois, os sinos voltam a tocar novamente. A maravilha da catedral de Notre-Dame, com a sua torre, pináculos e vitrais, reabre suas portas com os golpes do báculo do arcebispo Laurent Ulrich. Sob as imponentes colunas góticas, a entrada emocionada do presidente francês Emmanuel Macron, acompanhado da esposa e da prefeita da cidade, Ana María Hidalgo Aleu. É o orgulho nacional e mundial após o terrível incêndio de 15 de abril de 2019.

Mais de dois mil artesãos, arquitetos e engenheiros estiveram envolvidos, além de 250 empresas, no que é lembrado como uma restauração colossal. 'Merci' é o enorme letreiro luminoso projetado na fachada. Cerca de 1.500 pessoas estavam presentes, com 13 bispos franceses, dois patriarcas orientais, um metropolita ortodoxo e os Cavaleiros do Santo Sepulcro.

Os bombeiros que trabalharam para salvar a catedral cinco anos atrás

Um aplauso estrondoso de cinco minutos surge na presença de dezenas e dezenas de bombeiros uniformizados. Os chefes de estado e de governo de todo o mundo que concordaram em participar desse momento histórico para a capital aplaudem de pé. O presidente francês está ao lado do presidente dos EUA, Donald Trump. O canto coral das crianças e um momento musical com violino e violoncelo expressam de forma vibrante a emoção em frente a uma pedra que não tem mais nenhum traço de fuligem. É um despertar coletivo. “Neste momento, devolvemos esta igreja ao cristianismo, à França e ao resto do mundo. Esta noite Notre-Dame renasce”, disse Macron em discurso.

“A promessa de permanecer dentro do prazo fixo de cinco anos foi cumprida”, disse o prelado, ao lembrar a coragem e o trabalho incansável que foi feito. E é uma ação de graças e uma exortação que o Papa Francisco expressa em sua mensagem a Monsenhor Ulrich, lida pelo Núncio Celestino Migliore. Agradecimentos a todos aqueles que trabalharam para restaurar esse lugar simbólico de Paris à sua antiga glória, e um convite para usar essa oportunidade para um novo impulso da Igreja francesa.

A procissão dentro da catedral

Grande impulso de solidariedade internacional

As calorosas felicitações do Pontífice por um trabalho que durou cinco anos e viu centenas de trabalhadores, bombeiros, artesãos, mulheres, operários cooperarem com as autoridades públicas para devolver essa joia aos cidadãos e turistas de todo o mundo. Para eles, trazer esse local de culto de volta à luz foi “uma autêntica viagem espiritual”. Um total de 846 milhões de euros foi arrecadado de 340 mil doadores. O Papa enfatizou o “grande impulso de generosidade internacional que contribuiu para a restauração”, simbolizando um compromisso não apenas com o campo da arte e da arquitetura, mas com o valor sagrado desse edifício.

Os nossos corações sofreram com o risco de ver desaparecer uma obra-prima da fé e da arquitetura cristã, um testemunho milenar da história nacional de vocês. Hoje, a tristeza e o luto deram lugar à alegria, à celebração e ao louvor.

Sinal profético de renovação da Igreja na França

É bonito e reconfortante, escreve o Papa, que as habilidades do passado tenham sido habilmente preservadas e aprimoradas. Francisco destaca nesse trabalho a capacidade de seguir uma tradição, de se sentir parte de um passado que ressurge: “eles seguiram os passos dos seus pais, cuja fé, vivida no trabalho, foi capaz de construir uma obra-prima onde nada de profano, ininteligível ou vulgar encontra lugar".

Que o renascimento dessa admirável igreja possa, portanto, constituir um sinal profético da renovação da Igreja na França.

A restauração dá esperança renovada

O convite que vem do Vaticano é, portanto, para recuperar a herança de fé precisamente por meio dessa restauração. A catedral estará aberta a todos gratuitamente. O Sucessor de Pedro espera que aqueles que passarem por aqui possam “saborear a alegria de conhecer e amar o Senhor que se tornou proximidade, compaixão e ternura”. E acrescenta que essa magnificência possa gerar luz no coração e compartilhamento de esperança.

Queridos fiéis de Paris e da França, esta morada, na qual nosso Pai Celestial habita, é de vocês: vocês são suas pedras vivas. Aqueles que os precederam na fé a construíram para vocês: as inúmeras representações e símbolos que ela contém são destinados a vocês para conduzi-los com mais segurança ao encontro com Deus-feito homem e para redescobrir o seu imenso amor.