Bispos maronitas pedem fim da agressão israelense que viola soberania do Líbano

Em seu encontro mensal na cidade de Bkerké, os bispos maronitas manifestaram “profunda preocupação pelas vítimas e pela destruição provocada pelos ataques israelenses em muitas áreas do Líbano” e reiteraram o apelo à comunidade internacional para trabalhar para que seja aplicada a resolução 1701 e se ponha um fim à “agressão israelense que viola a soberania nacional do Líbano".

Os bispos maronitas reuniram-se em Bkerké, cidade do Líbano situada na baía de Jounieh, para o seu encontro mensal presidido pelo Patriarca Béchara Raï, ocasião para tratar de diversos temas, entre os quais, as consequências humanitárias da guerra em curso no Líbano e o “obrigado” ao Papa e à Santa Sé pela recente canonização dos “mártires de Damasco”.

Sobre a questão do conflito que assola a região do Oriente Médio há mais de um ano, os prelados – lê-se no comunicado de imprensa – manifestaram “profunda preocupação pelas vítimas e pela destruição provocada pelos ataques israelenses em muitas áreas do Líbano”.

Reiterado também o apelo à comunidade internacional para que "estabeleça um cessar-fogo imediato e aplique a resolução 1701 da ONU, para permitir o regresso das pessoas deslocadas às suas casas e pôr fim à agressão israelense que viola a soberania nacional do Líbano".

O último episódio neste sentido, recordaram os bispos Maronitas, foi o recente sequestro em Batroun de Imad Amhaz, por parte de um comando naval israelense.

Ao mesmo tempo, os bispos acolheram com favor “a solidariedade dos vários líderes religiosos libaneses que se uniram para denunciar a agressão israelense e pedir uma rápida resolução para proteger os deslocados”.

A sua gratidão foi então estendida ao presidente francês Macron, que decidiu convocar uma conferência internacional em apoio ao Líbano. E, ao mesmo tempo em que continuam a esperar um aumento da ajuda financeira que permita o fortalecimento das tropas libanesas, os bispos maronitas quiseram sublinhar "o compromisso dos libaneses de acolher com dignidade os deslocados e de fortalecer as estruturas de acolhimento em colaboração com autoridades locais e organizações de segurança”.

Dos prelados libaneses, também um apelo dirigido a quantos trabalham no setor educativo: a sua esperança é que “o Ministério da Educação crie um comitê central especial representando as escolas privadas e oficiais, para implementar um mecanismo que possa salvar o ano escolar em todos institutos".

Finalmente, quiseram expressar a sua gratidão ao Papa Francisco pela canonização dos “Mártires de Damasco”, realizada na Praça de São Pedro no dia 20 de outubro.

*Agência Fides