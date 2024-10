Pizzaballa sobre mártires de Damasco: exemplos de perdão na violência

O Patriarca Latino de Jerusalém celebrou em Roma uma missa de ação de graças pela canonização dos missionários franciscanos e dos irmãos Massabki, mortos pelo ódio à fé em 1860: no Oriente Médio de hoje, invadido pelo ódio, o martírio dos cristãos é a discriminação.

Beatrice Guarrera - Vatican News

“Estes nossos irmãos, os frades menores e os irmãos Massabki, deram o sangue por Jesus, não por heroísmo, mas por amor”. Com essas palavras, o Patriarca de Jerusalém dos Latinos, cardeal Pierbattista Pizzaballa, resumiu o significado do sacrifício dos “mártires de Damasco”, na homilia da missa de ação de graças pela canonização, que presidiu na manhã desta segunda-feira (21/10) em Roma, na Basílica de Santo Antônio de Pádua.



Durante a celebração - que também contou com a presença do Custódio da Terra Santa, Pe. Francesco Patton, juntamente com uma grande delegação de religiosos - Pizzaballa se deteve no significado do martírio, que “não é a expressão de um desejo de morte, mas uma escolha que expressa um profundo amor e uma suprema fidelidade ao que nos é mais caro”. É por isso, disse ele, ”que é o maior testemunho de fé. Os mártires nos mostram, por meio de suas vidas, o poder da fidelidade a Deus, que permanece inabalável mesmo diante da morte”. O martírio, entretanto, também é profecia, porque “indica uma maneira nova e diferente de se posicionar em meio à violência e ao mal”: “a maneira cristã de confrontar o poder do mal no mundo é a cruz. Estar com Cristo na cruz significa não ter medo da morte, mas manter vivo o desejo de doação, de amor livre, de perdão”.



Lembrando o gesto de um dos irmãos que, antes de ser morto, tentou salvar as espécies eucarísticas no tabernáculo, Pizzaballa acrescentou que “o martírio também pode ser entendido como um ato eucarístico. Se a Eucaristia é a celebração do mandamento do amor, é o memorial da morte e ressurreição de Cristo, o martírio mostra seu cumprimento na realidade do mundo”. Aqueles que deram a vida pelo Evangelho ajudam “a manter sempre viva a originalidade cristã”, que diante da lógica do mundo, dominada pela força, pelo senso de superioridade, pela vitória, pela riqueza e pelo poder, “responde com o dom de si, o desejo do bem, a coragem do perdão, a fidelidade à verdade e à justiça, o amor gratuito”.



“É a força dos mansos que herdam a terra”, observou o cardeal. Para o mundo, os mártires são perdedores, assim como Jesus foi um perdedor na cruz. Mas para nós, crentes, eles tornam visível o poder de Deus (cf. 1 Cor 2, 5)”.



O cardeal Pizzaballa, então, reservou um pensamento para o Oriente Médio de hoje, “invadido pelo ódio, pelo fanatismo religioso, pelo desejo de vingança e retaliação, que são a causa da violência brutal não apenas física, mas em tantas outras formas”, “um contexto no qual tantos cristãos têm oportunidades negadas, direitos negados, são maltratados ou simplesmente esquecidos, apenas porque continuam a seguir Cristo”. Em certo sentido, enfatizou, "isso também é uma forma de martírio".



Neste momento, acrescentou o Patriarca, “testemunhamos a ilusão de acreditar que as perspectivas de paz podem ser construídas com o uso de armas. Há um sentimento de desconfiança, falta de esperança e indiferença em relação à morte e à dor dos outros. Vimos o que isso produziu: escombros por toda parte. A destruição, antes de ser material, é moral, humana”. Embora “a interferência externa, seja ela política ou não, tenha certamente desempenhado um papel nessa deriva, como na época de nossos mártires”, ela não pode, entretanto, justificar tudo o que aconteceu. “Deveríamos realmente fazer penitência”, disse o Patriarca, ”e pedir perdão a Deus por tudo isso. E reconhecer que mesmo as religiões, em suas formas institucionais, não demonstraram grande liberdade e capacidade de profecia”.



Nesse contexto, a pequena comunidade cristã no Oriente Médio é continuamente provada, como foi na época dos “mártires de Damasco”, lembrou Pizzaballa: “de Gaza ao Líbano, da Síria ao Iraque, do Egito ao Sudão, há muitos de nossos irmãos e irmãs na fé que sofrem todos os dias. Mas, junto com essas tragédias, também devemos nos lembrar da maravilhosa fidelidade a Cristo que eles sabem oferecer. Devemos reconhecer a força e a beleza do testemunho de não poucos jovens cristãos, por exemplo, que nas paredes das igrejas destruídas por bombas, há não muitos anos, queriam escrever: 'Mas nós os perdoamos!' Essa é a maneira cristã de estar no Oriente Médio”.



Mesmo hoje, portanto, o poder da cruz pode ser “luminoso” e dar conforto: “não permitiremos que a lógica da violência tenha a última palavra”, exortou o Patriarca, “ou que seja a única voz no Oriente Médio”. Esta, portanto, é a beleza do testemunho cristão e o significado de sua presença nessas terras, marcadas pela vida de Jesus e banhadas em todas as épocas pelo sangue dos mártires cristãos, a presença luminosa de Cristo: ser, com palavras e ações, a força da vida, a oferta de fraternidade e acolhimento, o desejo de bem para todos, a coragem do perdão”.

Em seguida, o cardeal lembrou e saudou os fiéis da Síria, agradecendo-os “por sua serena tenacidade ao longo desses anos difíceis de guerra e pobreza. O sangue dos mártires de Damasco foi para vocês uma semente que fortaleceu sua comunidade cristã que, apesar de tudo, hoje não desiste, mas continua a dar testemunho de vida e fraternidade”.

Uma oração também foi dirigida “aos irmãos e irmãs libaneses que perderam suas vidas sob as bombas nos últimos dias” e “aos irmãos e irmãs da Terra Santa, de Gaza a Belém, até Nazaré”: “como no passado”, concluiu Pizzaballa, “estou certo de que também hoje, apesar da tempestade furiosa da guerra, nossa pequena comunidade cristã saberá trabalhar pela verdade e pela justiça, colaborando com aqueles homens e mulheres de todas as religiões que não têm medo de se comprometer a construir juntos perspectivas de paz”.