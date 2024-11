Pe. Fábio Potiguar (CNBB) é convidado do Fórum Nacional de Turismo Religioso

Este ano o Fórum Nacional tem como tema: O Turismo Religioso como fonte de Ecumenismo e Diálogo Inter-religioso, em unidade com o Concílio Vaticano II, que desde o Papa Paulo VI vem buscando o diálogo com as diversas religiões.

O secretário da Comissão Regional para o Ecumenismo e o Diálogo Inter-religioso da CNBB Nordeste 2, padre Fábio Potiguar, é um dos convidados do Fórum Nacional de Turismo Religioso (FNDETUR). O evento tem início nesta quarta, 27, e segue até sexta, 28, com transmissão ao vivo pelo canal oficial do encontro no YouTube a partir das 19h.

Inspirado pelo Concílio Vaticano II, que em 2025 completará 60 anos de sua conclusão, o fórum tem como tema “O Turismo Religioso como fonte de Ecumenismo e Diálogo Inter-religioso”. O mote será aprofundado por meio de palestras e mesas de debates, reforçando que esse segmento do setor turístico deve ser visto em sua diversidade religiosa e cultural.

“Devemos construir pontes e não muros, como nos orienta e incentiva o Papa Francisco, e o turismo religioso é uma destas portas para podermos nos aproximar das diversas realidades religiosas e culturais”, afirma o idealizador e coordenador do evento, Sidnésio Moura.

O Fórum Nacional de Turismo Religioso é realizado desde 2017 e surgiu como uma forma de direcionar, incentivar e motivar o segmento no Brasil. Durante a pandemia, foi realizada na modalidade online as primeiras edições do fóruns regionais Norte e Nordeste. A etapa nacional terá uma segunda fase em 2025.

“Em janeiro vamos contar com a submissão de trabalhos acadêmicos que também irão se tornar artigos científicos e publicados na primeira edição da Revista FNDETUR. Com essa ação o Fórum Nacional de Turismo Religioso coloca nas mãos das lideranças religiosas, acadêmicas, trade turístico nacional um material que servirá de subsidio e orientação para o turismo religioso no Brasil, com a academia e as religiões pensando juntas”, explica Sidnésio Moura.

Programação

Quarta-feira - 27/11

19h – Abertura com fala das autoridades

19h40 – Palestra com Amadeu Castanho

20h10 – Mesa de Debate sobre Afroturismo

20h40 – Palestra Ações do Mtur para o Turismo Religioso – Palestrante: Fabiana Oliveira

21h20 – Encerramento

Quinta-feira - 28/11

19h – Abertura

19h10 – Associação Brasileira de Turismo Religioso

19h50 – Mesa de Debate Caminhos Peregrinos

20h20 – Ações da ABBTUR para o desenvolvimento do Turismo Religioso – Palestrante Lenora Horn Schneider

21h – Encerramento

Sexta-feira - 29/11

19h – Abertura

19h10 – Governança no Turismo Religioso – Palestrante Vanessa Leal

19h50 – Turismo Religioso e Sustentabilidade – Palestrante: professor Mestre Josimar Azevedo

20h30 – Mesa de Debate Turismo Religioso e sua diversidade

21h20 – Palavras finais do Organizador

21h30 – Encerramento

Fórum Nacional de Turismo Religioso

