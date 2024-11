Fórum Nacional orienta o Turismo Religioso no Brasil

Este ano o Fórum Nacional tem como tema: O Turismo Religioso como fonte de Ecumenismo e Diálogo Inter-religioso, em unidade com o Concílio Vaticano II, que desde o Papa Paulo VI vem buscando o diálogo com as diversas religiões. "Devemos construir pontes e não muros, como nos orienta e incentiva o Papa Francisco, e o turismo religioso é uma destas portas para podermos nos aproximar das diversas realidades religiosas e culturais", destaca o idealizador e coordenador do evento.

O Fórum Nacional de Turismo Religioso é realizado desde 2017 e surgiu como uma forma de direcionar, incentivar e motivar o segmento no Brasil. Durante a pandemia, foi realizada na modalidade on-line a primeira edição do Fórum Regional Norte de Turismo Religioso, bem como o Fórum Regional Nordeste de Turismo Religioso.

Seu idealizador e coordenador, Sidnésio Moura, explica que "o objetivo é pensar no evento em uma visão macro, mas também regionalmente dentro da realidade de cada região brasileira. Existem vários eventos no país que atraem o turismo religioso ou de formação sobre o segmento, mas faltava um evento que trouxesse a academia, especialistas, mestres e doutores para discutir e trazer direcionamento para o Turismo Religioso que vem crescendo a cada ano no Brasil. E este é o objetivo do Fórum Nacional e Regionais de Turismo Religioso, um evento que possa ter um momento de debates, palestras e logo após preparar um material de orientação e direcionamento para o turismo religioso em nosso país. Somos o único evento nesta modalidade e que vem crescendo a cada ano. Em nosso última edição tivemos mais de cinco mil visualizações no evento, e tudo de forma orgânica".

O Fórum Nacional e os Regionais foram pensados para preencher uma lacuna no mercado de eventos religiosos no Brasil, visto o segmento ser um dos que mais tem recebido destaque na última década, apresentando crescimento superior à média, além de ser o principal evento com foco exclusivo no Turismo Religioso no Brasil.

Metas e objetivo geral

Sidnésio especifica que o Fórum Nacional e os Regionais se apresentam como alternativa para poder, de uma forma cientifica, educacional e profissional, por meio de autoridades do segmento, formar, orientar, incentivar e motivar cada vez mais o Turismo Religioso, pontuando-o além da Evangelização propriamente do segmento, mais também seu potencial socioeconômico e cultural, para o desenvolvimento de uma cidade, sendo gerador e propulsor de emprego e renda. "Alertando sobre a necessidade do cuidado e acolhida ao Turista Religioso, buscando orientar na preparação da infraestrutura seja da cidade, ou do atrativo Turístico Religioso; pontuando também a necessidade de preparação e formação de pessoas, para que sejam capazes de ter mão de obra qualificada",

O objetivo geral do evento é encontrar soluções de crescimento e melhorias para o Turismo Religioso no Brasil, partindo dos principais destinos do Turismo Religioso e das Religiões que possuem demanda e potencial no Turismo Religioso. Por se tratar de um Fórum o objetivo único é o debate em busca de soluções, concluindo com um material de orientação para o Turismo Religioso durante o ano pós evento.

Concílio Vaticano II inspira tema desta sexta edição

O Fórum Nacional de Turismo Religioso veio em uma perspectiva do Turismo de Experiência e Fé, pontuando o Turismo Religioso e o Turismo de Experiência unidos entre si, e com a visão da diversidade religiosa e cultural. Este ano enfatiza esta realidade e missão do Fórum com o tema proposto, reforçando desta forma que o olhar para o turismo religioso deve ser em sua diversidade religiosa e cultural:

"Podemos construir e motivar o turismo Religioso dentro de nossas religiões, fortalecendo cada vez mais o segmento em nossa realidade. Como Católico sei e também é do conhecimento de todos que a Igreja Católica Apostólica Romana é quem mais incentiva e motiva o turismo religioso, mas o segmento é bem mais amplo vai além do catolicismo cristão romano. E o Fórum Nacional e Regionais de Turismo Religioso é este porta para direcionar em uma forma macro o Turismo Religioso. Que possamos trabalhar sim em nossas realidades religiosas, mas que ao pensarmos no turismo religioso possamos olhar sua amplitude e podermos ver a beleza de uma Experiência de Deus e do Sagrado através das diversas religiões. Amo minha Igreja, e sou fiel a ela, por este motivo pensando na proposta de diálogo da Santa Mãe Igreja Católica (frase está para nós católicos) com os demais irmãos que se encontram em outras religiões é que não posso fechar o Fórum Nacional de Turismo Religioso apenas para uma vertente doutrinaria religiosa, unida a fala e orientação da Igreja o Fórum Nacional de Turismo Religioso que ser ponte e não muro, e desta forma encontrar meios de orientar e direcionar o turismo religioso em unidade e diálogo com as religiões."

A edição 2024 do Fórum Nacional de Turismo Religioso será articulada em dois momentos. O primeiro, de 27 a 29 de novembro, contará com mesas de debates e palestrantes, que depois cada atividade deverá enviar aos organizadores, em forma de artigo cientifico, o que foi tratado durante o evento. Em janeiro/2025, acrescenta Sidnésio, "vamos contar com a submissão de trabalhos acadêmicos que também irão se tornar artigos científicos e publicados na primeira edição da Revista FNDETUR. Com esta ação o Fórum Nacional de Turismo Religioso coloca nas mãos das lideranças religiosas, acadêmicas, trade turístico nacional um material que servirá de subsidio e orientação para o turismo religioso no Brasil, com a academia e as religiões pensando juntas".

Programação

27/11 - Quarta-feira

19h00min - Abertura com fala das autoridades

19h40min - Palestra com Amadeu Castanho

20h10min - Mesa de Debate sobre Afroturismo

20h40min - Palestra Ações do Mtur para o Turismo Religioso - Palestrante: Fabiana Oliveira

21h20min – Encerramento

Link do Primeiro dia do Fórum Nacional de Turismo Religioso: https://www.youtube.com/live/gFikq-L8o20?si=HBjAATSxyw6ZMa3R

28/11 - Quinta-feira

19h00min - Abertura

19h10min - Associação Brasileira de Turismo Religioso

19h50min - Mesa de Debate Caminhos Peregrinos

20h20min - Ações da ABBTUR para o desenvolvimento do Turismo Religioso - Palestrante Lenora Horn Schneider

21h00min – Encerramento

29/11 - sexta-feira

19h00min - Abertura

19h10min - Governança no Turismo Religioso - Palestrante Vanessa Leal

19h50 - Turismo Religioso e Sustentabilidade

Palestrante: professor Mestre Josimar Azevedo

20h30min - Mesa de Debate Turismo Religioso e sua diversidade

21h20min - Palavras finais do Organizador

21h30min - Encerramento