Enchentes na Espanha, a Caritas ao lado das comunidades atingida

Coordenação de todas as Cáritas diocesanas para responder à emergência nas áreas do país afetadas pelo Dana: “compromisso de toda a rede em nível paroquial, diocesano, regional e nacional”.

Vatican News

“Centenas de famílias perderam tudo. Precisamos de você para ajudá-las a reconstruir suas vidas”. Este é o apelo lançado pela Cáritas Espanha após as graves inundações na região de Valência e Albacete, onde cerca de 210 pessoas perderam a vida. Um número que aumentou nas últimas horas após a descoberta de novos corpos durante as operações de resgate. A Cáritas Itália também se une à dor dos voluntários e operadores da Cáritas na Espanha pela perda de vidas, pelo deslocamento e pela destruição.

Coordenação da Cáritas diocesana

As agências diocesanas da Cáritas - sublinha uma nota da organização - coordenaram-se imediatamente com as instituições para apoiar as pessoas deslocadas, que foram alojadas em instalações públicas. A Cáritas Espanha se mobilizou imediatamente para responder à emergência junto com as Cáritas de Valência e Albacete para apoiar as comunidades atingidas. Todas as outras atividades planejadas para esses dias foram suspensas (por exemplo, reuniões de formação) para que todos possam dar total apoio à Caritas paroquial em suas intervenções.

Em evidência 03/11/2024 Valencia, mais de 210 mortos, mas esse é um número provisório O primeiro-ministro espanhol Sanchez ordenou o envio de mais 10.000 policiais e militares. Críticas ao presidente da região por não ter declarado a “catástrofe”.

Solidariedade e generosidade

A Cáritas Valência se une à Igreja diocesana e a seu arcebispo, que “proporcionou os meios necessários dada a gravidade da situação” e “colaborará em tudo o que for necessário para que as pessoas possam recuperar a esperança, começando pela proximidade e a solidariedade”. A diretora da Cáritas em Albacete, Rosa García, destacou “o compromisso de toda a rede Cáritas em todos os níveis, paroquial, diocesano, regional e nacional”. Aurora Aranda, diretora da Cáritas Valência, agradeceu “por essa generosidade que continua sendo um testemunho de esperança, um testemunho de uma humanidade que é possível viver no compromisso e solidariedade”.