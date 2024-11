Valencia, mais de 210 mortos, mas esse é um número provisório

Imagens de Valência após a passagem de Dana (AFP or licensors)

O primeiro-ministro espanhol Sanchez ordenou o envio de mais 10.000 policiais e militares. Críticas ao presidente da região por não ter declarado a “catástrofe”.

Vatican News

Mais de 210 mortos, mas muitos ainda estão desaparecidos. O número de mortos “da catástrofe que atingiu Valência”, foram as palavras do primeiro-ministro Pedro Sanchez neste sábado, ainda permanece inteiramente provisório. Sanchez, em um discurso, anunciou então a chegada à área devastada pelo fenômeno Dana de mais 10.000 soldados e agentes. O número de soldados é de 5.000, e esse é o maior destacamento de forças armadas já realizado em tempos de paz, especificou Sanchez. Até o momento, 4.800 pessoas foram resgatadas e 30.000 ajudadas.

Polêmica contra o presidente regional

Enquanto isso, a polêmica sobre o presidente da região, Carlos Mazón, que supostamente não alertou a população, negando a emergência para, de acordo com fontes da imprensa, não ter que lidar com a necessidade de orientar a ajuda, não diminuiu. A decisão de manter o nível de emergência 2 e não o elevar ao nível 3, o de catástrofe, apesar do dramático número de mortos, significou que Mazón não assumiu diretamente o comando das operações, eximindo-se assim de qualquer possível responsabilidade legal.

Estimativas da Câmara de Comércio

A Câmara de Comércio de Valência estimou que cerca de 4.500 empresas sofreram danos, das quais cerca de 1.800 podem ter sido destruídas. Os municípios afetados abrigariam mais de 30% de toda a população da província de Valência. E, enquanto isso, milhares de pessoas continuam chegando às áreas devastadas para levar sua ajuda, sejam jovens ou idosos, voluntários de todo o país chegaram com seus veículos para chegar aos locais mais isolados que ainda não foram alcançados pela ajuda.

O resgate de uma mulher

Neste sábado, uma mulher que estava presa há três dias em um carro abandonado no fundo de um metrô em uma das cidades mais atingidas pelas enchentes foi resgatada.