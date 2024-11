Cardeal Parolin chega hoje no Brasil e traz as preocupações do Papa, afirma dom Orani

O secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, representa o Papa Francisco no G20 no Rio de Janeiro, a cúpula dos chefes de Estado e de Governo das maiores economias do mundo que começa nesta segunda-feira (18/11). Na comitiva que o espera no Brasil está o arcebispo Orani João Tempesta: "ele traz um pouco as preocupações do Papa em relação à pobreza e à fome e, ao mesmo tempo, traz a Igreja que continua trabalhando nessa direção".

Andressa Collet - Vatican News

O Rio de Janeiro é a capital do G20 entre os dias 18 e 19 de novembro. A cidade brasileira inclusive decretou feriado nesta segunda e terça-feira para a cúpula dos chefes de Estado e de Governo das maiores economias do mundo, evento que também ganhou um esquema de segurança reforçado com soldados das Forças Armadas, sob responsabilidade do Centro de Coordenação de Operações do Comando Militar do Leste, que já estão atuando na proteção das instalações e na escolta das delegações. Como a do próprio secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, que irá representar o Papa Francisco, a convite da Presidência do Brasil. A comitiva que o espera no Rio de Janeiro é formada, inclusive, pelo arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Orani João Tempesta:

"O cardeal Parolin está chegando nesta manhã no Rio de Janeiro para participar, em nome do Santo Padre, do G20. Traz um pouco as preocupações do Papa em relação à pobreza, em relação à fome e, ao mesmo tempo, traz a Igreja que continua trabalhando nessa direção. Para nós, do Rio de Janeiro, é uma oportunidade de receber o cardeal Parolin, secretário de Estado de Sua Santidade, assim como também o núncio apostólico que se encontra aqui para recebê-lo. Ao mesmo tempo, todo o Rio de Janeiro preparado para receber as autoridades mundiais para discutir assuntos importantes que, pedimos a Deus, para que ilumine todos os estadistas para que possam encontrar caminhos de paz e de fraternidade."

Antes de chegar ao Rio de Janeiro, o cardeal Parolin também representou o Papa Francisco na COP29 de Baku, no Azerbaijão. O secretário de Estado levou um apelo do Pontífice à Cúpula sobre o Clima para a implementação de "uma nova arquitetura financeira internacional", em que "as nações ricas reconheçam a gravidade de tantas decisões passadas e perdoem as dívidas dos países pobres", porque, "mais do que generosidade, é uma questão de justiça".

Rio de Janeiro entre G20, U20 e G20 Social

Para a Cúpula de Líderes no Rio de Janeiro são aguardadas 55 delegações de 40 países e de 15 organismos internacionais no Museu de Arte Moderna (MAM), no Aterro do Flamengo. Os 19 países do grupo, a União Europeia e a União Africana representam, juntos, 85% do PIB mundial, 75% do comércio global e 56% da população.

Segundo o arcebispo do Rio de Janeiro, a presença do cardeal Parolin no G20 do Rio é uma "oportunidade muito bonita" para a cidade que, até o domingo (17/11), também foi sede do Urban 20 (U20) - com prefeitos e representantes de mais de 60 cidade do mundo - e do G20 Social, como explicou dom Orani Tempesta ao Vatican News:

"Tivemos até ontem o U20, que são os prefeitos do mundo inteiro falando sobre a questão da pobreza, a questão também da ecologia, as questões da fome. Tivemos também as entidades sociais que trabalharam o tempo todo nas questões sociais e, agora, na segunda e terça-feira, teremos a cúpula dos governantes das 20 nações que fazem parte do G20 para discutir todos esses assuntos."