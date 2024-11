Cardeal Parolin participa do G20 no Rio de Janeiro

A confirmação da participação do secretário de Estado como representante do Papa Francisco na cúpula do G20 no Brasil veio através das redes sociais da própria Secretaria de Estado da Santa Sé neste sábado (16/11). A notícia da viagem havia sido antecipada pelo substituto da Secretaria de Estado, dom Edgar Peña Parra, em missa no Colégio Pio Brasileiro em Roma na sexta-feira (15/11).

Vatican News A Secretaria de Estado da Santa Sé anunciou neste sábado (16/11) através das redes sociais que o cardeal Pietro Parolin será o representante do Papa Francisco no G20 do Rio de Janeiro, que se realizará nos dias 18 e 19 de novembro. A notícia da viagem havia sido antecipada pelo substituto da Secretaria de Estado, dom Edgar Peña Parra, durante homilia na missa presidida nesta sexta-feira, 15 de novembro, em honra a um duplo aniversário no Colégio Pio Brasileiro em Roma: pelos 202 anos da Independência do Brasil e pelos 135 anos de Proclamação da República. O G20 no Brasil “Construindo um mundo justo e um planeta sustentável” é o slogan da cúpula que tem a intenção de promover os debates entre as lideranças mundiais em torno dos seguintes temas: a redução da fome, da pobreza e da desigualdade em nível mundial, bem como o desenvolvimento socioambiental com uma transição ecológica justa e inclusiva. O objetivo é representar o compromisso para uma governança mais equitativa, em que acordos comerciais possam promover tanto prosperidade econômica, quanto uma inclusão social mais plena. Em junho, o Papa participou pela primeira vez de uma reunião de cúpula. O G7 foi realizado na região da Apúlia, no sul da Itália, e Francisco discursou sobre a Inteligência Artificial. À margem do evento, realizou alguns encontros bilaterais, entre eles, com o anfitrião do G20 de 2024, Luís Inácio Lula da Silva. Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui