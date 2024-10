Terra Santa: Pizzaballa, "não podemos ceder à arrogância, ao poder da violência"

"Sabemos que essa guerra não terminará logo. Sabemos que não veremos em breve perspectivas de paz. Mas também temos certeza e acreditamos no cumprimento da Palavra do Senhor, e que o mal não terá a última palavra em nossas vidas e na vida da Terra Santa. Nunca nos renderemos. E aqui, aos pés da Virgem, renovamos nosso compromisso com a construção do Reino de Deus, que é um Reino de 'justiça, paz e alegria no Espírito Santo'”, disse o patriarca latino de Jerusalém, cardeal Pierbattista Pizzaballa

Vatican News

“Mais uma vez, somos forçados a expressar todo o nosso cansaço em relação a essa guerra, que tem nos levado todos nós à exaustão, como nunca antes. Nunca, nas últimas décadas, vimos tanta violência e ódio. É realmente difícil ver uma luz nessa longa noite de dor. Mas, ao mesmo tempo, não queremos e não podemos ceder à arrogância, ao poder da violência, ao ciclo de retaliação e vingança, e permanecer inermes diante dos destroços humanos que tudo isso está causando”. Foi do disse o patriarca latino de Jerusalém, cardeal Pierbattista Pizzaballa, ao celebrar no sábado (26/10), no santuário mariano de Deir Rafat, a solenidade de Maria, Rainha da Palestina.

“É por isso - reiterou o patriarca - que ainda estamos aqui, para pedir a intercessão da Virgem, para receber a força e a coragem para continuar acreditando no poder do amor de Deus, para pedir a força para continuar a estar aqui na Terra Santa, uma comunidade de homens e mulheres que querem construir relações de vida, amor, dignidade e justiça”.

O mal não terá a última palavra na vida da Terra Santa

Comentando a passagem do Apocalipse proclamada durante a Missa, o patriarca relacionou “o dragão” que personifica Satanás com “o poder do mal no mundo”, mas, explicou, “por mais poderoso que seja, esse dominador é incapaz de subjugar ao seu poder a ‘Mulher vestida de sol’ e o filho que ela está prestes a dar à luz”.

“Daí surge 'uma grande verdade: na vida, sempre teremos de lidar com o mal que assola o mundo. Mas esse mal, Satanás, apesar de sua grandeza, torna-se impotente diante da força de uma mulher que está prestes a dar à luz uma criança, ou seja, diante do poder do amor que gera a vida. Essa é a nossa fé, e é nela que nós, crentes em Cristo, baseamos nossas vidas'.”

“Pedimos o dom do Espírito Santo, para que Ele nos dê a força, a coragem e a tenacidade para criar e manter essas relações de dignidade e paz entre nós. Sabemos - acrescentou o cardeal Pizzaballa - que essa guerra não terminará logo. Sabemos que não veremos em breve perspectivas de paz. Mas também temos certeza e acreditamos no cumprimento da Palavra do Senhor, e que o mal não terá a última palavra em nossas vidas e na vida da Terra Santa. Nunca nos renderemos. E aqui, aos pés da Virgem, renovamos nosso compromisso com a construção do Reino de Deus, que é um Reino de 'justiça, paz e alegria no Espírito Santo'”. (com Sir)