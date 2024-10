‘Maximiliano Kolbe e Eu’ estreia nos cinemas do Brasil dia 17 de outubro

Animação sobre o santo Fundador da Milícia da Imaculada, será lançada um dia após aniversário de criação do movimento.

Vatican News



O cinema católico tem conquistado e levado os brasileiros às salas de cinema cada vez mais, através dos filmes distribuídos pela Kolbe Arte nas telonas. Entre eles “Coração de Pai - Como São José atua hoje?”; “São Miguel Arcanjo - O Anjo Maior”; “O Céu não pode esperar - Carlos Acutis, o influenciador de Deus”; “A Serva”; “A Força da Amizade” e outros.

Desta vez, com foco no público jovem, a Kolbe Arte apresenta a produção mexicana “Maximiliano Kolbe e Eu”, que traz interpretações originais com David Henrie (Os Feiticeiros de Waverly Place) e Ashley Greene (Crepúsculo).

Dirigida por Donovan Cook, a produção apresenta a vida do padre polonês Maximiliano Maria Kolbe, morto em 1941, no campo de concentração de Auschwitz. A história se desenvolve a partir do encontro atual entre o idoso e solitário Gunter com o estudante D.J., um jovem rebelde e questionador, que passa a aprender sobre amizade e altruísmo a partir do exemplo de Kolbe.

“A animação nos transporta para dentro da história impactante e emocionante, tanto do laço de amizade que Ghunter e D.J. criam, quanto a de Padre Kolbe, que a gente não se cansa de ver e ouvir. Quem for ao cinema vai se emocionar”, diz a CEO da Kolbe Arte, Ângela Morais.

"Maximiliano Kolbe e Eu" foi escrito por Bruce Morris (Pocahontas, Hércules - Disney) e contou com um elenco de celebridades na dublagem composto por David Henrie (Os Feiticeiros de Waverly Place; Como Conheci sua Mãe), Ashley Greene (A Saga Crepúsculo), Hector Elizondo (Uma Linda Mulher; Noiva em Fuga: O Diário da Princesa).

Sinopse:



"Maximiliano Kolbe e Eu" é uma animação produzida no México, que narra a história do santo polonês Maximiliano Maria Kolbe, conhecido por sua coragem e sacrifício no campo de concentração de Auschwitz.

Através do relato de um idoso, Sr. Gunter, e seu jovem ajudante D.J., o filme revela os valores de fé, compaixão e entrega que marcaram a vida de Kolbe. Com uma abordagem tocante e educativa, a animação busca inspirar o público, especialmente os mais jovens, com a mensagem atemporal de amor ao próximo.

Veja o trailer: https://youtu.be/zkofc-RbBXc?si=TPqI4ZIb6ouaf1Cy

Lançamento dia 17 de outubro nos cinemas do Brasil



A animação chegará às telonas um dia após a comemoração de 107 anos de criação da Milícia da Imaculada, movimento fundado pelo santo polonês.

Em 16 de outubro de 1917, Maximiliano Kolbe, juntamente com outros seis confrades, fundou a obra, cujo ideal é sempre atual: “Conquistar o mundo inteiro a Cristo pela Imaculada”. Foi nesta ocasião que ele adotou a Medalha Milagrosa como sinal da pertença à Virgem Maria, inclusive este episódio é retratado ao longo da animação.

Onde assistir “Maximiliano Kolbe e Eu”?



Para acompanhar nas telonas “Maximiliano Kolbe e Eu”, os fãs de cinema terão à disposição as salas:

Cinemark, Cinépolis, Cineflix, Cinesystem, Centerplex, UCI Cinemas, Kinoplex, IBICinemas, Cine Laser

“Buscamos firmar parcerias com cinemas de todo Brasil, para podermos alcançar os fiéis de norte a sul. Mas, caso não chegue à sua cidade este filme, podemos organizar sessões exclusivas para grupos paroquiais. Basta entrar em contato conosco pelo site ou instagram”, destaca a CEO da Kolbe.

“Maximiliano Kolbe e Eu” tem dublagem concluída com Juliano Cazarré dando voz ao santo polonês



A animação ‘Maximiliano Kolbe e Eu’ estreia nos cinemas em 17 de outubro com um grande time na dublagem, a começar pelo diretor, Eduardo Borgerth, reconhecido por trabalhos em filmes e séries como ‘Os Vingadores” e “Greys Anatomy”. Ele não mediu esforços para trazer vozes de destaque para esta produção, uma delas é a do ator Juliano Cazarré dando voz a Maximiliano Kolbe.

“O Cazarré veio fazer parte da equipe de forma casual. Eu tava aqui em casa, enfim, e me deu esse estalo. Eu sabia do viés cristão, católico dele, e resolvemos arriscar, ele aceitou. Deus faz essas coisas”, conta Borgerth.

O artista, que se converteu ao catolicismo depois de encenar Jesus na Paixão de Cristo, é famoso em todo o país por trabalhos na TV e cinema nacional, e atualmente tem se destacado no meio católico.

Entre os trabalhos que o marcaram, Borgerth aponta “O Homem que se Tornou Papa”, uma história sobre João Paulo II. Depois disso, emprestou a voz para quase todos os filmes da Kolbe Arte, distribuidora de ‘Maximiliano Kolbe e Eu’ no Brasil.

“A gente acabou de concluir ‘Maximiliano Kolbe e Eu’. Foi muito prazeroso. A animação contém um roteiro, um storyboard muito interessante, muito profissional. Eu orientei todos os dubladores a não fazerem nada de caricato, mas colocarem o coração”, ressalta o dublador.

Para Ângela Morais, um bom time de dubladores é um investimento necessário nas produções da distribuidora. “Maximiliano Kolbe é mais um título que nós acreditamos muito, não só pelo nosso amigo Padre Kolbe, mas pelo conteúdo da animação. É um conjunto, trilha, animação, vozes de dublagem. Em todas as nossas produções, temos feito o melhor para levar qualidade para nosso público”, enfatizou.

Outra referência no mercado é Philippe Maia, conhecido por dublar Tom Cruise no Brasil. Em ‘Maximiliano Kolbe e Eu’, ele é o jovem D.J., um dos personagens principais na trama.

“Dublar filmes cristãos é algo muito significativo pra mim. Já fiz alguns, e espero ser chamado para participar de cada vez mais produções desse tipo. Sou cristão, e em dias sombrios como os atuais, creio que temos que demonstrar nossa fé em Jesus Cristo abertamente”, diz Philippe.

Descontos para grupos no cinema



É possível as paróquias ou grupos de oração obterem descontos no cinema para ver “Maximiliano Kolbe e Eu”. Nestas sessões, os grupos podem organizar momentos de oração e partilhas antes ou após o filme, e transformar este encontro em uma verdadeira experiência de fé e oração.

Quanto mais pessoas assistirem na estreia, maior a chance do filme ficar em cartaz por mais tempo. A presença de grupos ajuda a fortalecer o cinema católico.

Para organizar grupos e obter descontos nos ingressos, as informações estão disponíveis no site www.kolbearte.com.br/caravanas ou através do WhatsApp +55 (11) 95297.5501.

A Kolbe Arte e os próximos lançamentos



Sob inspiração de São Maximiliano Maria Kolbe, a Kolbe Arte iniciou suas atividades em 2010, promovendo e produzindo eventos. A partir da experiência adquirida, assumiu, em 2019, o desafio de trazer aos brasileiros produções audiovisuais de valores e de interesse do público cristão. São mais de 500 mil pessoas alcançadas pelos filmes e documentários promovidos ou distribuídos nos últimos anos.

Ainda para 2024, a kolbe Arte terá dois grandes lançamentos:

- Filme “Milagre Vivo”, a História de Padre Márlon Múcio, a prova viva de que a vida é um milagre. A estreia da produção feita pela Lumine e distribuída pela Kolbe Arte será dia 11 de novembro, exclusivamente nos cinemas. Padre Marlon carrega consigo o peso de uma doença que consome seu corpo, mas não sua fé.

- Filme “Mais”, com Ziza Fernandes. Um docudrama musical que apresenta histórias inspiradoras e revela a trajetória pessoal e profissional de Ziza Fernandes, em comemoração aos 30 anos de seu primeiro álbum “Mais que os pássaros”. A exibição será nos dias 09 e 10 de dezembro nas telonas.



Ficha Técnica “Maximiliano Kolbe e Eu”:



Título Original: Max and Me | Direção: Donovan Cook | Roteiro: Bruce Morris | Edição: Ricardo Gomez | Design de Produção: Marek Fritzinger | Elenco original: David Henrie, Ashley Greene, Hector Elizondo, Piotr Adamczky | Dubladores – versão brasileira: Juliano Cazarré, Philippe Maia, Alfredo Martins, Renzo Cardoso | Trilha Sonora: Mark McKenzie | Produção: Pablo Jose Barroso | Produtoras: Dos Corazones Films, Imagination Films e NewLand Films | Distribuidora: Kolbe Arte | País: México | Ano: 2023 | Duração: 124 minutos | Gênero: Animação