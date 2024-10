Ziza Fernandes lança filme “Mais” em dezembro nos cinemas de todo o país

Um filme sobre sentido de vida, determinação, amor e esperança. Ziza Fernandes foi hóspede da Rádio Vaticano e do Programa Em Romaria. Na conversa com Silvonei José ela contou sobre essa nova experiência.

Em comemoração aos 30 anos do seu primeiro álbum, “Mais que os pássaros”, a compositora, cantora e artista Ziza Fernandes apresenta ao seu público seu mais novo lançamento: Mais, um filme inédito, que será exibido nas telas do cinema nos dias 09 e 10 de dezembro de 2024.

Mais é um projeto internacional e biográfico que entrelaça as músicas compostas por Ziza Fernandes para seu primeiro álbum e fatos marcantes de sua história.

O docudrama musical apresenta ao público histórias profundamente tocantes e inspiradoras, revelando a trajetória pessoal e profissional de Ziza Fernandes, uma vida marcada por desafios, dramas familiares, dores e uma constante superação em busca de sentido.

Ziza Fernandes e Silvonei José

Como peças que se sobrepõem e se transformam em um belíssimo mosaico, Mais promete emocionar e inspirar, convidando o público a uma experiência inesquecível. “Poder celebrar os 30 anos do meu primeiro álbum, num trabalho registrado em um momento muito especial da minha vida, no teatro Paiol, em Curitiba, uma das primeiras cidades que me recebeu, onde tudo começou e onde meu coração quer se conectar com cada um de vocês através do filme Mais”, destaca a artista.

Gravado em um show intimista no icônico Teatro Paiol, em Curitiba, Paraná—local especialmente escolhido por Ziza Fernandes por ter sido o primeiro palco a recebê-la—"Mais" captura a essência da trajetória musical da cantora em um formato inovador: uma Jazz Session. O filme transcende fronteiras, incorporando depoimentos da artista, gravados em locais significativos na Itália, França e Alemanha, países que deixaram uma marca indelével em sua história, onde seu trabalho como artista, cantora e terapeuta já alcançou reconhecimento e consolidação.

Essas passagens não apenas enriquecem a narrativa, mas também revelam a profundidade e a internacionalidade da jornada de Ziza Fernandes que é acompanhada pelas participações especiais dos cantores e amigos Davidson Silva e Maninho, que acrescentam ainda mais riqueza e emoção a essa experiência musical única, celebrando a diversidade cultural que permeia sua musicalidade e trajetória.

Vídeo

Mais será lançado nos cinemas nos dias 09 e 10 de dezembro de 2024, proporcionando ao público uma oportunidade única de vivenciar a arte de Ziza Fernandes em um formato cinematográfico. Este é um passo inédito na carreira da artista, sendo a primeira vez que seu trabalho é apresentado nas telas de cinema.

O filme é uma realização da Oficina Viva Produções, e será distribuído pela Kolbe Arte Produções, instituições comprometidas com a promoção da cultura e da arte. Esta colaboração reforça a missão de ambas as organizações de levar mensagens de verdade, bondade e beleza, a um público mais amplo.

Mais tem direção geral e artística da própria Ziza Fernandes, com a direção de vídeo assinada por Ana Meneses, que traz uma estética visual em complementaridade com a musicalidade da artista. A direção musical fica a cargo de Janaine Pavani, a direção técnica é conduzida por Abdias Jr., enquanto a produção geral do evento, realizado no Teatro Paiol, é de Mônica Oliveira.

Ziza Fernandes foi entrevista pelo jornalista Silvonei José da Rádio Vaticano - Vatican News no Programa Em Romaria. Eis a íntegra da conversa:

Ouça e compartilhe

Sobre Ziza Fernandes

Ziza Fernandes é mestre em Psicologia, musicoterapeuta, logoterapeuta e especializada em Arte sacra, cantora, compositora, professora, e escritora, nascida no interior do Paraná, em Moreira Sales. Em seus mais de 30 anos de carreira lançou dezenas álbuns nacionais e internacionais, livros, DVDs e cursos. Mestre pela UCP - Petrópolis, está à frente da Oficina Viva Produções há 24 anos, projeto cujo objetivo se cumpre ao levar qualidade e sentido de vida às pessoas através da arte e formação humana. Como experiência, Ziza carrega feitos como a direção musical da JMJ 2013 com Papa Francisco, no Rio de Janeiro, shows no Brasil e exterior, álbuns em português, francês, italiano e espanhol. Ziza Fernandes coordena a Pós-graduação Vida & Arte com Sentido, além de liderar inúmeros projetos em sua produtora. A Oficina Viva Produções.

Em 2021, a artista iniciou as celebrações de seus 30 anos de carreira com o álbum “Ziza Fernandes canta Martín Valverde - piano e voz”; em 2022 seguiu com o projeto autoral *Tempus”, em 2023 o álbum visual autoral “Tempus Fugit”, seguido do seu último lançamento em 2024, o álbum visual ”Coração Errante”.

Para mais informações, entrevistas e pedidos de material promocional, entre em contato com: contato@zizafernandes.com e pelo whatsapp: (12) 98315-5515