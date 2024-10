Haiti. Bispos sobre deportações da República Dominicana: a vida é sagrada e inviolável

Embora reconheçam que “seja responsabilidade das autoridades de cada nação fortalecer, quando necessário, a segurança e os sistemas econômicos de seus países”, os bispos haitianos lembram que “os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos não autorizam nenhum Estado do mundo a maltratar estrangeiros”. A vida de todo ser humano “é sagrada e inviolável”. Nossos compatriotas precisam ver no Haiti condições socioeconômicas humanizadoras que os convençam a não emigrar, destacam os bispos

A Conferência Episcopal Haitiana, reverberando o pronunciamento da Conferência Episcopal Dominicana, toma uma posição sobre a crise migratória entre o Haiti e a República Dominicana, denunciando os atos de violência e injustiça perpetrados contra cidadãos haitianos, particularmente durante as deportações em massa organizadas pelas autoridades dominicanas.

Solidariedade dos bispos haitianos a seus compatriotas

“Aproveitamos esta oportunidade para expressar nossa solidariedade com todos os nossos compatriotas que são vítimas diretas”, escrevem os bispos, que continuam: ”As informações que recebemos indicam que as autoridades dominicanas querem reforçar a segurança e a proteção de suas fronteiras e cidadãos”.

Embora reconheçam que “seja responsabilidade das autoridades de cada nação fortalecer, quando necessário, a segurança e os sistemas econômicos de seus países”, os bispos haitianos lembram que “os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos não autorizam nenhum Estado do mundo a maltratar estrangeiros”. A vida de todo ser humano “é sagrada e inviolável”. As questões de fronteira são resolvidas por meio de cúpulas, reuniões e diálogo”, ressaltam.

República Dominicana planeja deportar dezenas de milhares de migrantes de volta ao Haiti (Reuters)

Maltratar estrangeiros é um ato abominável

Em nome dos valores humanos e da amizade que une os dois povos, “nós, os bispos católicos do Haiti, pedimos às autoridades da República Dominicana que respeitem a dignidade e a sacralidade da vida dos haitianos e ponham fim a esse tipo de ato odioso e discriminatório. Maltratar estrangeiros é um ato abominável. Os estrangeiros devem ser recebidos com gentileza”, como lemos no livro de Levítico.

Os bispos haitianos concluem: “Ao mesmo tempo em que reconhecemos os esforços das autoridades de nosso país, nós os exortamos a criar condições de vida saudáveis por meio de um governo responsável e comprometido, para que nossos compatriotas possam se sentir em paz, em harmonia, em segurança e na esperança de uma vida melhor. Nossos compatriotas precisam ver no Haiti, nosso belo país, condições socioeconômicas humanizadoras que os convençam a não emigrar em busca de condições mais humanas no exterior”.

