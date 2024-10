O Papa: rezemos pelo Haiti, defender a dignidade e os direitos de todos

O Pontífice recordou a dramática violência que sufoca o país caribenho e obriga milhares de pessoas a fugir. O apelo à Comunidade internacional para continuar trabalhando para "construir a paz e a reconciliação no país".

Mariangela Jaguraba – Vatican News

Após a oração mariana do Angelus deste domingo (13/10), o Papa convidou a rezar por aqueles que no Haiti sofrem violência e são obrigados a fugir.

Acompanho a situação dramática no Haiti, onde continua a violência contra a população, obrigada a fugir de suas casas em busca de segurança em outros lugares, dentro e fora do país. Nunca nos esqueçamos de nossos irmãos e irmãs haitianos. Peço a todos que rezem pelo fim de todas as formas de violência e, com o compromisso da Comunidade internacional, continuemos trabalhando para construir a paz e a reconciliação no país, defendendo sempre a dignidade e os direitos de todos.

Dias atrás, a Human Rights Watch (HRW) denunciou a chegada de “centenas, senão de milhares” de crianças às gangues formadas por menores, crianças levadas pela pobreza e pela fome, exploradas pelo tráfico ilegal e vítimas de abusos de todos os tipos por grupos criminosos sem escrúpulos. A HRW, portanto, pediu ao governo de transição a proporcionar-lhes proteção e acesso a bens e serviços essenciais.

As crianças são recrutadas pelos grupos criminosos, que agora controlam quase 80% da capital Porto Príncipe, na sequência da intensificação das operações policiais por parte das forças multinacionais e locais. Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), cerca de 2,7 milhões de pessoas, incluindo meio milhão de crianças, são obrigadas a viver sob o controle de gangues que continuam causando centenas de mortes.