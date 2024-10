Chomali: ser cardeal é uma grande responsabilidade na tarefa de evangelização

O arcebispo de Santiago do Chile, eleito pelo Papa Francisco neste domingo (06/10) para fazer parte do Colégio de Cardeais, que receberá o cardinalato em 8 de dezembro, solenidade da Imaculada Conceição, comenta sobre sua nomeação: “estou muito entusiasmado com a responsabilidade e espero ser uma contribuição para a Igreja chilena. Rezem por mim e eu rezarei por vocês, como sempre fiz”.

“Estou muito animado com a responsabilidade e espero assumir o compromisso de trabalhar pela evangelização, por uma sociedade onde Deus esteja presente e onde eu possa ser um servo melhor. Espero contribuir para a sociedade, não só no Chile, mas no mundo, como parte do Colégio de Cardeais”, com essas palavras dom Fernando Natalio Chomali Garib, arcebispo de Santiago do Chile, descreveu a emoção ao ouvir a notícia de que o Papa Francisco o elegeu como cardeal da Igreja Católica, neste domingo, 6 de outubro, após rezar a oração mariana do Angelus, na Praça de São Pedro, no Vaticano.

Rezem por mim e eu rezarei por vocês

A criação de 21 novos cardeais ocorrerá em 8 de dezembro, Solenidade da Imaculada Conceição, conforme anunciou o Papa Francisco neste domingo, da janela do Palácio Apostólico. A esse respeito, o cardeal eleito disse que foi uma enorme emoção ouvir a notícia de sua nomeação e se confiou às orações do povo de Deus.

“O Santo Padre me nomeou cardeal. Estou muito entusiasmado com a responsabilidade e espero contribuir com a Igreja chilena. Rezem por mim e eu rezarei por vocês como sempre rezei. Meu Deus, venha em meu auxílio!”

A celebração da missa com a comunidade da Paróquia São Luís Gongaza, na cidade de Macul

Ação de graças com a comunidade de São Luís Gonzaga

Na manhã de domingo, 6 de outubro, o cardeal eleito realizou uma ação de graças com a comunidade da paróquia de São Luís Gonzaga, no município de Macul, onde presidiu a Santa Missa e celebrou sua nomeação. No início da homilia, dom Chomali contou como ficou sabendo do anúncio do Santo Padre.

“Às 7h32, um jornalista espanhol que estava ouvindo o Angelus me ligou para dizer que tinha ouvido falar que eu tinha sido nomeado cardeal, e comecei a receber muitas mensagens pelo WhatsApp: parabéns, aleluia, graças a Deus, bendito seja Deus, amém. Eu me senti muito amado."

A serviço da Igreja Universal

Dom Fernando Chomali também disse que essa nomeação é uma forma de se sentir ligado à Igreja universal, assumindo a tarefa para a qual o Papa Francisco o chama.

“Essa nomeação ao cardinalato é uma bela forma de nos sentirmos ligados ao Papa, à Igreja universal, que é bom para nós sabermos que não estamos sozinhos. Neste momento, em muitas partes do mundo, há pessoas como vocês celebrando uma liturgia ou uma missa, que é um momento de grande alegria. E é uma grande responsabilidade."

Somos chamados a ser nossa cultura de fé

O cardeal eleito, em mensagem, conclamou os católicos a se comprometerem mais, “a agirem de acordo com sua fé, em seu modo de ser e, acima de tudo, em sua preocupação com os mais pobres e com o bem comum”. O arcebispo de Santiago do Chile também afirmou que uma fé que não se torna uma cultura é uma fé morta.

“Somos chamados a ser a cultura de nossa fé. É a cultura da solidariedade, da fraternidade, que está faltando tanto no Chile, é a cultura da confiança e é a cultura que busca a justiça.”

A saudação do dom Chomali aos fiéis no final da missa

Eu a aceito com grande humildade

Por fim, dom Chomali agradeceu todas as pessoas e comunidades que o cumprimentaram por esse anúncio e comentou que se tratava de um imenso presente para a Igreja Católica:

“O momento chegou e eu o aceito com grande humildade, porque, ao contrário do episcopado, o Santo Padre não pede, ele simplesmente nomeia você, então eu o aceito. Dei toda a minha vida à Igreja. É um serviço que presto à Igreja.”