China: o intenso “Outubro missionário” das comunidades católicas chinesas"

Durante todo o mês, a oração pela paz ressoou constantemente nas igrejas, sempre intercalada com a recitação diária do Terço. As comunidades aderiram ao convite do Papa Francisco a participar do dia de oração e jejum convocado para pedir o dom da paz e o fim dos conflitos que ensanguentam o mundo

Orações pela paz mundial, coletas para a missão, obras de caridade, peregrinações, concertos e peças de teatro dedicadas a Maria, participação missionária em eventos sociais e esportivos.

Foi intenso, espontâneo e criativo o envolvimento de muitas comunidades católicas chinesas em iniciativas e momentos compartilhados durante o mês de outubro, que a Igreja dedica de maneira especial à missão.

Outubro Missionário e Dia Mundial das Missões

O ápice do Outubro missionário também coincidiu na China com o Dia Mundial das Missões, celebrado no penúltimo domingo do mês (neste ano, domingo, 20 de outubro). Nesse dia, a “coleta missionária” foi realizada em muitas paróquias (que na China se junta à coleta de fundos para obras de caridade e missionárias realizadas habitualmente no Domingo de Ramos).

As homilias de muitos sacerdotes fizeram referências à história e ao espírito do Dia Mundial das Missões, lembrando o mandato de testemunhar e proclamar o Evangelho confiado por Jesus a todos os seus discípulos.

Proclamar o Evangelho com tenacidade e perseverança

No domingo, 27 de outubro, 26 padres, irmãs e fiéis leigos da comunidade de Tangshan também participaram juntos da “Maratona de Tangshan 2024”. Correndo em meio a 20.000 participantes de 13 países do mundo inteiro, os católicos de Tangshan quiseram oferecer um simples testemunho público da fé que os une e os leva a proclamar o Evangelho com tenacidade e perseverança, compartilhando com todos as fadigas, alegrias e encontros ao longo do caminho, como acontece em uma maratona.

Na paróquia de Hushan (diocese de Ningbo), uma peça inspirada em histórias da Bíblia foi apresentada por ocasião do Dia Mundial das Missões, também para celebrar os 30 anos de cursos de formação bíblica organizados na paróquia e o Ano da Sagrada Escritura proclamado pela diocese.

Seguir os passos de Nossa Senhora no trabalho missionário

Por sua vez, no sábado, 19 de outubro, a Catedral da Diocese de Zhengding (Shijiazhuang) dedicou um grande concerto a Nossa Senhora do Rosário para incentivar os batizados a seguir os passos de Nossa Senhora no trabalho missionário.

No último fim de semana do mês missionário, o grupo de jovens da Catedral de Xangai fez uma peregrinação à Catedral de Suzhou, compartilhando a oração e a adoração ao Santíssimo Sacramento com a comunidade local.

Sinodalidade e encontro com o Senhor

Os jovens da paróquia de Lucheng (Diocese de Wenzhou) também fizeram uma peregrinação pelo caminho de Nossa Senhora do Rosário, encontrando-se no Santuário da província de Fujian com um grupo de irmãs dominicanas e rezando o Terço junto com elas.

Quinze bispos chineses também quiseram compartilhar um momento de comunhão fraterna durante o tempo dedicado à missão, participando juntos do retiro espiritual sobre o tema “Sinodalidade e encontro com o Senhor”, realizado no Seminário Nacional de Pequim.

Festa dos idosos

Durante o mês de outubro foram celebradas ordenações sacerdotais nas dioceses de Taizhou e Chifeng, na Mongólia interna; enquanto as irmãs proferiam seus votos de consagração perpétua na Diocese de Wuhan (província de Hubei).

Por ocasião da festa dos idosos, que na China cai durante o Mês missionário (11 de outubro), tanto as paróquias quanto as comunidades das irmãs realizaram momentos de convívio com os idosos para que eles também sentissem a gratidão das comunidades pelo seu testemunho de fé, oferecido nas circunstâncias da vida cotidiana.

Dia de oração e jejum para pedir o dom da paz

