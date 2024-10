Reverendo Zhen Xuebin é ordenado bispo coadjutor de Pequim

O Papa o nomeou no final de agosto como parte do Acordo Provisório entre Santa Sé e China.

O reverendo Mateus Zhen Xuebin, de 54 anos, é o novo bispo coadjutor de Pequim (Município de Beijing, China) a partir desta sexta-feira (25/10). Segundo uma nota da Sala de Imprensa da Santa Sé, a cerimônia realizou-se nesta sexta-feira, 25 de outubro. A nomeação papal data de 28 de agosto passado, com a candidatura do prelado – lê-se na nota - aprovada “no âmbito do Acordo Provisório entre a Santa Sé e a República Popular da China”.

O novo bispo coadjutor nasceu em Changzhi (Shanxi), em 10 de maio de 1970. De 1988 a 1993, estudou no Seminário Filosófico e Teológico de Pequim. Depois, de 1993 a 1997, continuou seus estudos na St. John’s University (Universidade de São João), nos Estados Unidos, obtendo o mestrado em Liturgia. Foi ordenado sacerdote em 25 de junho de 1998 e incardinado na Diocese de Pequim. De 1998 a 2007, trabalhou como vice-reitor do Seminário de Pequim. Em seguida, desempenhou o seu ministério em algumas paróquias da cidade. É chanceler diocesano desde 2007.