Bispo de Kalookan será cardeal: a alegria dos pobres nas periferias das Filipinas

O presidente da Conferência episcopal, que o Papa Francisco anunciou entre os futuros cardeais, é bispo de Kalookan desde 2015, uma das realidades mais atingidas pelas execuções extrajudiciais de Duterte na luta contra as drogas. Uma voz corajosa em defesa dos mais fracos, ele criou 20 estações missionárias para uma Igreja mais próxima dos pobres. Décimo cardeal na história da Igreja filipina, o futuro purpurado se junta a Tagle e Advincula no grupo dos eleitores

A notícia da nomeação como cardeal de dom Pablo Virgilio David, bispo de Kalookan, uma das menores dioceses das Filipinas, foi recebida com grande alegria por leigos, padres e bispos. Conforme anunciado no domingo (06/10) após a oração mariana do Angelus, dom David - que tem 65 anos e é presidente da Conferência Episcopal das Filipinas desde 2021 - receberá a púrpura em 8 de dezembro, juntamente com outros 20 novos cardeais da Argentina, Brasil, Chile, Peru, Itália, Grã-Bretanha, Sérvia, Japão, Indonésia, Canadá, Costa do Marfim e Argélia.

Sacerdote desde 1983 pela Diocese de San Fernando, da qual também foi bispo auxiliar, e desde 2015 à frente da Diocese de Kalookan, na imensa área metropolitana de Manila, dom David é uma voz altamente respeitada na Igreja filipina, por sua posição corajosa contra a injustiça social, mas também é conhecido fora do país, ocupando o cargo de vice-presidente da Fabc, a Federação das Conferências Episcopais Asiáticas.

“Se os pobres não vêm à Igreja, a Igreja deve ir até os pobres”

Intrépido defensor dos direitos humanos, o “bispo Ambo” - como as pessoas o chamam carinhosamente - trabalhou incansavelmente com os pobres e marginalizados, principalmente ao enfrentar as questões urgentes de pobreza e desigualdade nas Filipinas. Sua liderança pastoral o tornou uma figura central na defesa da dignidade daqueles que são mais vulneráveis na sociedade.

Dom David encontra-se em Roma nestes dias para o Sínodo que está sendo realizado no Vaticano, e no sábado - poucas horas antes do anúncio do Papa - ele falou na coletiva com os jornalistas sobre a experiência missionária da Igreja filipina entre os migrantes que, dos centros rurais, estão lotando as periferias das cidades. “Se os pobres não vêm para a Igreja, a Igreja deve ir para os pobres”, comentou ele, contando sobre a criação de 20 estações missionárias em sua diocese que estão transformando a vida das paróquias. “É uma experiência pastoral maravilhosa”, comentou o futuro purpurado.

"Voz bem conhecida que fala pelos pobres e marginalizados"

Questionado sobre a nomeação de David como cardeal, o arcebispo de Capiz, dom Victor B. Bendico, disse que ele “é uma voz bem conhecida que fala pelos pobres e marginalizados”. Arlene Arungayan Donarber, leiga e membro da equipe da Radio Veritas Asia, descreveu-o como “um dos melhores influenciadores da Igreja filipina, um líder com um coração humilde, o que o torna uma inspiração para todos. Todos nós oramos por seu caminho pastoral e ministério”.

Agnes Brazal, teóloga e professora, comenta: “David é um bom teólogo e administrador, além de ser uma voz corajosa das vítimas de execuções extrajudiciais durante a guerra do ex-presidente Rodrigo Duterte contra as drogas”. De fato, Kalookan foi uma das áreas mais afetadas pela sangrenta campanha antidrogas do governo filipino. Naqueles anos, o bispo David usou corajosamente sua posição para se manifestar contra atos de violência, defendendo os direitos dos fracos e a santidade da vida. “Senhor, minha vida está em suas mãos”, repete o bispo David com frequência em sua oração, e essa é a atitude com a qual ele também está se preparando para iniciar esse novo serviço à Igreja universal. A partir de 8 de dezembro, ele se tornará o décimo cardeal na história da Igreja católica filipina, juntando-se a outros dois cardeais filipinos eleitores atualmente: o pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização, Luis Antonio Tagle, e o arcebispo de Manila, Jose Advincula.

