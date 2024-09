Relíquia de S. Francisco levada à Terra Santa em peregrinação para invocar a paz

De 30 de setembro a 5 de outubro, a relíquia do sangue de São Francisco de Assis estará na Terra Santa, enquanto a guerra grassa e as populações desses territórios atribulados se encontram no sofrimento, no medo, no luto e em situação de precariedade. A delegação viajará entre Jerusalém e Belém para levar a relíquia às comunidades cristãs da região, encontrando-se com a população local e visitando também alguns dos lugares simbólicos do empenho dos cristãos em pacificar a terra onde Jesus viveu

“Depois de 800 anos, estamos trazendo São Francisco de volta à Terra Santa para tentar ser, como ele, capazes de atravessar fronteiras em um lugar ferido, assim como há oito séculos o Pobrezinho peregrinou nos lugares santos em um tempo igualmente difícil, porque marcado pelas cruzadas, com o desejo de construir pontes e não muros”.

É assim que Frei Matteo Brena, Comissário da Terra Santa dos Frades Menores da região italiana da Toscana e coordenador do Comitê para o 800º aniversário dos estigmas de São Francisco, anuncia que, de 30 de setembro a 5 de outubro, junto com outras 10 pessoas, entre frades e leigos, levará a relíquia do sangue de São Francisco de Assis à Terra Santa, enquanto a guerra grassa e as populações desses territórios atribulados se encontram no sofrimento, no medo, no luto e em situação de precariedade.

Um sinal de consolo e uma palavra de esperança

“Partimos - continua frei Matteo - com um grande desejo em nossos corações: ser aquele ’pequeno remanescente' que sabe como ser portador, neste novo momento dramático para o Oriente Médio, de um sinal de consolo e de uma palavra de esperança. 'Das feridas, vida nova' foi o lema do oitavo centenário dos estigmas de São Francisco; e nós, levando a Jerusalém e Belém a relíquia de seu sangue, que jorra dos sinais da paixão em seu corpo, tentamos dizer a esses irmãos e irmãs que é possível habitar as feridas com esperança e desejo de futuro”.

A delegação, composta por quatro frades e seis leigos, incluindo representantes da Juventude Franciscana e da Ordem Franciscana Secular, viajará entre Jerusalém e Belém para levar a relíquia às comunidades cristãs da região, encontrando-se com a população local e visitando também alguns dos lugares simbólicos do empenho dos cristãos em pacificar a terra onde Jesus viveu.

Basílica do Getsêmani e Santuário de La Verna

Um dos momentos centrais da viagem será no dia 2 de outubro: será sancionada a geminação entre a Basílica do Getsêmani, um lugar que preserva a memória das horas dramáticas da paixão de Cristo, e o Santuário de La Verna, na Toscana. A geminação também sancionará o vínculo entre os dois eremitérios. A cerimônia contará com a presença de frei Francesco Patton, Custódio da Terra Santa, e frei Livio Crisci, Ministro Provincial dos Frades Menores da Toscana.

“Este ano - acrescenta frei Brena - a Basílica do Getsêmani comemora cem anos de sua construção, em 1924, juntamente com a Basílica da Transfiguração, pelo arquiteto italiano Antonio Barluzzi, falecido em 1960, em Roma, no convento da Delegação da Terra Santa. Portanto, também faremos parte das iniciativas deste centenário”.

800 anos atrás, Francisco recebia os Sagrados Estigmas

“Unidos em oração, vamos acompanhar esses nossos irmãos na peregrinação entre Jerusalém e Belém”, afirmam as fraternidades franciscanas de toda a Itália. Oitocentos anos atrás, em setembro de 1224, Francisco de Assis recebeu os Sagrados Estigmas na montanha de La Verna, perto de Arezzo. Naquela ocasião, o frade foi conformado a Cristo Crucificado e uma parte de seu hábito, embebida no sangue do lado, tornou-se uma relíquia importante, um testemunho perpétuo daquele evento, conservado pelos Frades Menores.

(com Fides)