7 de outubro, dia de oração e jejum pela paz na Terra Santa

"Convido todos a um Dia de oração, jejum e penitência, no próximo dia 7 de outubro, data símbolo do drama que vivemos (...). Cada um, com o Rosário ou com os meios que achar melhor, pessoal ou comunitariamente, encontre um momento para parar e rezar, elevando ao Pai de Misericórdia e Deus de toda consolação, nosso desejo de paz e reconciliação”, é o convite do Patriarca Latino de Jerusalém, cardeal Pierbattista Pizzaballa.

“Um dia de oração, penitência e jejum para invocar o dom da paz na Terra Santa, precisamente um ano depois da retomada do conflito entre Israel e Palestina”: a iniciativa foi lançada pelo cardeal Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino de Jerusalém, por meio de uma carta dirigida a toda a Diocese do Patriarcado Latino de Jerusalém.



Em sua carta, o cardeal escreve: “O mês de outubro aproxima-se e, com ele, a consciência de que, há um ano, a Terra Santa e não só, foi mergulhada em um turbilhão de violência e ódio, nunca dantes visto ou experimentado, pela sua intensidade e impacto, que dilaceraram, profundamente, a nossa consciência e o nosso sentido de humanidade".

Assim, o cardeal Pizzaballa faz, mais uma vez, um premente apelo "aos governos e aos que têm a grave responsabilidade pelas decisões de um compromisso com a justiça e o respeito pelo direito de todos à liberdade, dignidade e paz", e completa o apelocom um convite:

“Portanto, convido todos a um Dia de oração, jejum e penitência, no próximo dia 7 de outubro, data símbolo do drama que vivemos. Outubro é também mês mariano, pois, no dia 7, celebramos a memória de Maria Rainha do Rosário”.

E o Patriarca acrescenta: “Cada um, com o Rosário ou com os meios que achar melhor, pessoal ou comunitariamente, encontre um momento para parar e rezar, elevando ao Pai de Misericórdia e Deus de toda consolação” (2Cor 1,3), nosso desejo de paz e reconciliação”.

No final da sua carta, o Cardeal Pizzaballa anexa uma oração, composta ad hoc, “para ser rezada livremente”:

“Senhor nosso Deus,

Pai do Senhor Jesus Cristo

e Pai de toda a humanidade,

que na cruz do vosso Filho

e através do dom da sua própria vida,

com grande custo, quisestes destruir

o muro da inimizade e da hostilidade,

que separa os povos e nos torna inimigos:

enviai aos nossos corações

o dom do Espírito Santo,

para que nos purifique de todo sentimento

de violência, ódio e vingança,

nos ilumine para que possamos compreender

a dignidade irreprimível

de cada pessoa humana

e nos inflame até nos consumirmos

por um mundo pacífico e reconciliado,

na verdade e na justiça,

no amor e na liberdade.

Deus Todo-poderoso e Eterno,

em vossas mãos depositamos as esperanças dos homens

e os direitos de cada povo:

assisti, com a vossa sabedoria, os que nos governam,

para que, com a vossa ajuda,

se tornem sensíveis aos sofrimentos dos pobres

e dos que sofrem pelas consequências

da violência e da guerra;

fazei que possam promover, em nossa região

e por toda a terra,

o bem comum e a paz duradoura.

Virgem Maria, Mãe da Esperança, obtende o dom da paz

para a Terra Santa, que vos gerou,

e para o mundo inteiro. Amém”.

*Agência Fides