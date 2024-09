Alegria e emoção no Líbano: restos mortais do cardeal Agagianian retornam ao país

Seus restos mortais repousavam desde 1971 na igreja de São Nicolau de Tolentino, ao lado do Pontifício Colégio Armênio, no coração de Roma, a poucos passos do prédio do Dicastério de Propaganda Fide, por ele conduzido de 1960 a 1970 como prefeito. Figura proeminente da Igreja do século XX, o cardeal Agagianian também desempenhou um papel importante durante o Concílio Vaticano II como moderador e presidente da Comissão para as Missões

Alegria e emoção no Líbano: os restos mortais do Servo de Deus, cardeal Agagianian, uma figura proeminente da Igreja do século XX, voltaram para casa. Seus restos mortais repousavam desde 1971 na igreja de São Nicolau de Tolentino, ao lado do Pontifício Colégio Armênio, no coração de Roma, a poucos passos do prédio do Dicastério de Propaganda Fide, por ele conduzido de 1960 a 1970 como prefeito.

O voo de Roma-Fiumicino decolou na quinta-feira (12/09) e chegou a Beirute no final da tarde. Além do Patriarca Minassian, o primeiro-ministro libanês Najīb ʿAzmī Mīqātī e várias personalidades religiosas, políticas e da sociedade civil também estiveram presentes na cerimônia de boas-vindas.

Transladação dos restos mortais do Servo de Deus, cardeal Agagianian, para Beirut (Vatican Media)

Cerimônia solene

Os restos mortais, colocados em uma teca de vidro, foram em seguida levados de carro para o coração da capital, a Praça dos Mártires, onde foi realizada uma cerimônia solene.

O féretro foi levado para o altar, montado para a ocasião, por 12 jovens representando as diferentes denominações religiosas do país. Milhares de pessoas estavam presentes, juntamente com autoridades civis e religiosas. Muitos, na passagem das relíquias, estendiam a mão para tentar tocar a teca e pedir bênçãos.

Documentário sobre a vida do Patriarca

As orações iniciais foram seguidas pela exibição de um documentário sobre a vida do Patriarca. Uma vida, a de Agagianian, com traços singulares e com vários entrelaçamentos que uniram esse filho do povo armênio à obra do que antes era chamado de Congregação da Propaganda Fide, no horizonte universal da missão confiada por Cristo à sua Igreja.

Nascido em 18 de setembro de 1895 em Akhaltisikhe, na Geórgia, Ghazaros Lazarus Agagianian partiu para Roma quando tinha apenas 11 anos de idade, a fim de se preparar para o sacerdócio. Ele foi eleito Patriarca da Cilícia dos Armênios quando tinha apenas 42 anos de idade. O Papa Pio XII o nomeou cardeal em 1946. João XXIII confiou-lhe o cargo de pró-prefeito e depois prefeito da Congregação Propaganda Fide, tornando-se o primeiro prefeito a visitar pessoalmente as missões na África, Ásia e Oceania.

Papel importante do cardeal durante o Concílio Vaticano II

Agagianian também desempenhou um papel importante durante o Concílio Vaticano II como moderador e presidente da Comissão para as Missões.

“Nestes dias difíceis e nos perigos que circundam o Líbano, decidimos trazer os restos mortais do Servo de Deus para cá com um objetivo grandioso, mostrar ao mundo que somos a nossa coesão, solidariedade e amor mútuo entre as denominações religiosas e todos os partidos. É por isso que foram 12 jovens representando nosso povo que trouxeram a teca aqui para o altar”, palavras pronunciadas pelo Patriarca da Igreja católica armênia, Raphaël Bedros XXI Minassian.

Que o Líbano possa recuperar sua beleza

“Peço a Deus e ao seu Servo Agagianian que olhem para cada um de nós e nos guiem nestes dias difíceis que estamos atravessando. Tomemos a iniciativa da reconciliação nacional e política para que nossa pátria, o Líbano, possa recuperar sua beleza”, concluiu Minassian.

No final da cerimônia, que durou quase duas horas, em meio a cantos, hinos e orações, o corpo do cardeal foi levado em procissão para a Catedral Católica Armênia dos Santos Elias e Gregório, o Iluminador, onde foi deposto em um novo túmulo.

