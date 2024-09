Cardeal Agagianian: um nome, um rosto e uma voz para a Igreja de Deus

Na quinta-feira, 12 de setembro, o Líbano testemunhará um evento excepcional. Trata-se da transladação dos restos mortais do Servo de Deus, que chegarão ao Aeroporto Internacional de Beirute Rafic Hariri, para terminar seu percurso na Praça dos Mártires, na Catedral Católica Armênia de Santo Elias e São Gregório, o Iluminador

Vatican News

Ouça e compartilhe

O Patriarcado Católico Armênio da Cilícia anunciou recentemente a transladação dos restos mortais do Servo de Deus, cardeal Krikor Bedros XV Agagianian. Trata-se de um evento de grande significado para a comunidade católica armênia no mundo e para o povo libanês.

Krikor Bedros XV Agagianian foi um cardeal da Santa Igreja Romana e o 15º Patriarca da Cilícia dos armênios católicos. Foi ordenado sacerdote em 23 de dezembro de 1917. Nomeado bispo em 11 de julho de 1935 pelo Papa Pio XI e eleito patriarca da Cilícia dos Armênios Católicos pelo Sínodo da Igreja católica armênia em 30 de novembro de 1937 com o nome de Krikor Bedros (Gregório Pedro) XV. Em 18 de fevereiro de 1956, o Papa Pio XII o criou cardeal atribuindo-lhe a igreja titular de São Bartolomeu na Ilha Tiberina, em Roma. Conhecido poliglota e jurista, Agagianian dirigiu a Sagrada Congregação De Propaganda Fide como prefeito de 18 de julho de 1960 a 19 de outubro de 1970. Ele morreu em 16 de maio de 1971 em Roma.

Leia também 12/10/2022 Em S. João de Latrão, abertura da causa de beatificação do cardeal Agagianian A cerimônia, que marca o início da causa de beatificação e canonização, ocorrerá ao meio-dia de 28 de outubro em São João de Latrão - sede da Diocese de Roma -, na presença do ...

O traslado dos restos mortais será feito da Igreja armênia de São Nicolau de Tolentino, em Roma, seguindo do Aeroporto Internacional Fiumicino Leonardo da Vinci, em Roma, para o Aeroporto Internacional Rafic Hariri, em Beirute, terminando na Praça dos Mártires, na capital libanesa. A cerimônia será presidida por Sua Beatitude Raphael Bedros XXI Minassian, Patriarca da Cilícia dos Católicos Armênios que promoveu a Causa de Beatificação e Canonização, iniciada com a abertura do Inquérito Diocesano em 2022.

Sua Beatitude Minassian acompanhará pessoalmente cada etapa do traslado, viajando no mesmo voo até o destino final em Beirute, para garantir que cada momento seja marcado com o devido respeito e solenidade. Além do Patriarca Minassian, a cerimônia de acolhimento em Beirute contará com a presença do Primeiro-Ministro libanês Najīb ʿAzmī Mīqātī e várias personalidades religiosas, políticas e sociais. Esse evento será uma oportunidade para unir libaneses de todas as denominações, promovendo a unidade nacional e o diálogo inter-religioso.

No final da cerimônia, os restos mortais do cardeal Agagianian serão levados em procissão para a Catedral Católica Armênia dos Santos Elias e Gregório, o Iluminador, onde serão conservados no sepulcro recentemente construído para esse fim.

O legado de fé e amor deixado pelo cardeal, que continua a inspirar os fiéis cinquenta e dois anos após sua morte, é um gesto de profundo respeito e um convite à comunidade para viver de acordo com seus princípios de caridade e serviço.

O cardeal Agagianian, conhecido por seu compromisso com a construção de igrejas, escolas e orfanatos, goza de grande respeito entre as diferentes comunidades do Líbano. Seu retorno à sua terra natal espiritual, Beirute, oferece uma oportunidade única de renovar a fé e fortalecer os laços inter-religiosos no país.

Leia também 11/12/2023 Em um livro, a figura do cardeal Agagianian, uma grande alma da Armênia Intitulado "Igreja e missão são indistinguíveis", o volume é dedicado ao purpurado que trabalhou na preparação do Concílio e foi prefeito da Propaganda Fide na década de 1960. ...

Em uma época caracterizada por profundas mudanças, às vezes acompanhadas de desafios doutrinários e morais, a figura de Agagianian encarna o homem de fé no qual a graça e a natureza se fundem; ele representa, assim, a nova criatura de que fala São Paulo em suas cartas.

Descrito como o “homo Dei” de São Paulo, Agagianian encarnava a grandeza do sacerdócio e falava dele com uma eloquência fascinante. Ele era um missionário animado pela caridade de Cristo, pronto para pronto para sacrificar tudo, até mesmo sua própria vida, pelo bem das almas. Como bom pastor, ele refletia a gentileza de Cristo e, como apóstolo, mantinha vivos o sensus Christi e o sensus Ecclesiae, extraídos da fonte do coração de Deus. Seu exemplo de integridade, espiritualidade e dedicação fornece uma orientação clara, embora silenciosa, sobre o caminho a ser seguido para a restauração de si mesmo, da Igreja e do mundo: a caridade.