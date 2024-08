Nicarágua: extinta personalidade jurídica da Cáritas de Matagalpa

Fiéis rezam em igreja de Matagalpa (AFP or licensors)

Com uma disposição oficializada na segunda-feira, 12 de agosto, o Ministério do Interior também baniu outras 14 ONGs da diocese que viu uma série de prisões e expulsões de sacerdotes nos últimos dias. Os bens móveis e imóveis das organizações serão transferidos para o Estado

Vatican News

O Ministério do Interior (MINT) da Nicarágua extinguiu a personalidade jurídica da Associação Cáritas Diocesana de Matagalpa, uma das oito filiais da Cáritas da Nicarágua, bem como de outras 14 ONGs, nove das quais por dissolução voluntária.

A medida foi aprovada em Manágua pela ministra do Interior, María Amelia Coronel, segundo dois acordos ministeriais publicados na Gaceta, o Diário Oficial da Nicarágua, publicado na segunda-feira, 12 de agosto.

Leia também 12/08/2024 Nicarágua: outros dois sacerdotes são presos em Matagalpa e Estelì Entre sábado e domingo (10 e 11/08), as autoridades do país latino-americano prenderam dois religiosos e uma assistente pastoral. Poucos dias atrás, outros 7 foram expulsos e ...

A obra da Cáritas

A Cáritas de Matagalpa funcionava como um centro de assistência social administrado pela Igreja Católica. Registrada em 26 de março de 2009, promoveu desde então “o desenvolvimento das comunidades mais remotas do Departamento de Matagalpa, dando prioridade às camadas mais pobres da população e àquelas que não possuem infraestruturas básicas: saúde e educação”, como afirmado nos perfis oficiais da organização.

Prisões e expulsões

A exrinção da Cáritas ocorre em um contexto de tensão em Matagalpa, onde foram registradas uma série de detenções e expulsões de sacerdotes nas últimas semanas.

Leia também 09/08/2024 Nicarágua manda sete sacerdotes para o exílio em Roma Após as prisões dos últimos dias, o governo da Nicarágua exilou 7 sacerdotes, enviando-os para Roma.

As motivações do Ministério do Interior

Segundo o que foi declarado pelo Ministério do Interior, a ação contra a Cáritas é motivada por um “desumprimento” pelo fato de a organização não ter apresentado as suas demonstrações financeiras no período 2020-2023 e que o Conselho de Administração teria expirado em 27 de setembro de 2022.

Os bens da Cáritas e de outras organizações passarão agora para o Estado nicaraguense; o Ministério indicou que a Procuradoria-Geral será responsável pela transferência de bens móveis e imóveis.

Com a extinção da personalidade jurídica da Cáritas e de outras ONGs, o número de organizações não governamentais banidas pelo governo desde dezembro de 2018 até hoje sobe para mais de 3.600, com a maioria dos seus ativos transferidos para o Estado.

Neste meio tempo, alguns meios de comunicação nicaraguenses também noticiam uma suposta operação policial na Catedral de Matagalpa: agentes à paisana entraram na igreja, sequestraramo pessoal administrativo e ameaçaram expulsar o clero do país.