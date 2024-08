Nicarágua: outros dois sacerdotes presos em Matagalpa e Estelì

Entre sábado e domingo, as autoridades do país latino-americano prenderam dois religiosos e uma assistente pastoral. Poucos dias atrás, outros 8 foram expulsos e chegaram em Roma.

Vatican News

No último fim de semana, a Igreja na Nicarágua - conforme relatado pela mídia independente - sofreu mais prisões: pelo menos dois sacerdotes e uma assistente pastoral. No sábado, 10 de agosto, o Pe. Leonel Balmaceda, pároco da Paróquia Jesús de Caridad, no município de La Trinidad, em Estelí, e a assistente pastoral em Matagalpa, Carmen Sáenz, foram detidos. No domingo, 11 de agosto, Denis Martínez, vigário da paróquia da Catedral de Matagalpa, foi detido pela polícia.

A ONU: respeitar a liberdade de religião

Em 8 de agosto, 7 sacerdotes nicaraguenses foram expulsos do seu país e chegaram em Roma. O Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH), na rede social X, havia expressado satisfação pela libertação deles, convidando a "celebrar a liberdade" e, ao mesmo tempo, exigindo o fim imediato das "violações da liberdade religiosa".