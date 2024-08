Nas Filipinas, aberta Causa de Beatificação da catequista Laureana Franco

A vida de serviço e virtudes de Laureana Franco inspirou muitos e a sua Causa de Beatificação reflete o seu impacto sobre aqueles que a conheceram ao longo do caminho.

Dom Vergara abriu formalmente a causa de uma leiga que faleceu aos 75 anos em 2011 e dedicou sua vida ao serviço da diocese e dos pobres da região metropolitana de Manila. Em 2002, o Papa João Paulo II havia entregue a ela o Prêmio Madre Teresa de Calcutá.

Ao final da Audiência Geral de quarta-feira, 21 de agosto, dia em que a Igreja recorda São Pio X, o Papa Francisco encorajou o trabalho dos catequistas:

Pensemos aos nossos catequistas e às nossas catequistas que levam adiante tanto trabalho e, em algumas partes do mundo, são os primeiros a levar adiante a fé. Rezemos hoje pelos catequistas, para que o Senhor os torne corajosos e para que possam seguir em frente.

Abertura da Causa de Beatificação da catequista filipina

Coincidentemente, na Diocese de Pasig, na região metropolitana de Manila, era aberta formalmente a fase diocesana da Causa de Beatificação da catequista leiga Laureana “Ka Luring” Franco.

Na Basílica Menor e Santuário arquidiocesano de Santa Ana, na cidade de Taguig, próximo à capital filipina, o bispo de Pasig, dom Mylo Hubert C. Vergara, confirmou as nomeações dos membros da Comissão histórica responsáveis por todas as obras escritas por Laureana, que já pertencia à Legião de Maria e que dedicou toda a sua vida ao serviço da diocese e dos pobres. Os delegados ouviram testemunhos e trataram de questões relacionadas ao processo de beatificação.

O postulador da causa, Erickson Javier, apresentou ao bispo o supplex libellus que inclui a biografia de “Ka Luring”. Ao ler o documento, Javier também mencionou suas diversas virtudes heróicas como catequista leiga da Diocese de Pasig. Em resposta, dom Vergara assegurou que “continuamos a rezar pela Causa de Beatificação e Canonização da Serva de Deus”.

Mais conhecida como “Ka Luring”, Laureana Franco nasceu em Hagonoy, cidade de Taguig em 4 de julho de 1936, sendo a mais velha de oito filhos. Apesar da pobreza, seus pais fizeram esforços e sacrifícios consideráveis ​​para ensinar aos filhos a importância da oração, reunindo-se regularmente em família para recitar o Angelus e o Santo Rosário. Fortalecida por estes ensinamentos, levou uma vida humilde e despretensiosa, longe das complexidades e tentações do mundo.

Na Legião de Maria aprofunda devoção a Nossa Senhora

Ao longo dos anos cultivou e desenvolveu a sua fé, o que a levou a ingressar na Legio Mariae, onde pôde fortalecer ainda mais a sua já profunda devoção a Nossa Senhora.

Em 2002, o Papa João Paulo II entregou à catequista filipina o Prêmio Madre Teresa de Calcutá, após a honorificência pontifícia Pro Ecclesia et Pontifice recebida em dezembro de 1990.

Laureana Franco faleceu em 2011 aos 75 anos, vítima de um câncer no ovário. Em fevereiro de 2024, a Diocese de Pasig, que compreende Taguig, anunciou a candidatura de Franco à santidade e em 10 de julho o Vaticano reconheceu a catequista leiga filipina como Serva de Deus.

Serviço ao próximo e vida de oração

Nos anos 60, “Ka Luring” foi por algum tempo telefonista da Força Aérea Filipina, trabalho que deixou em 1969 para se tornar catequista em tempo integral e não remunerado da Legião de Maria. Ela também foi uma das duas únicas mulheres autorizadas a administrar a Comunhão, bem como a primeira ministra leiga da Arquidiocese de Manila. Laureana Franco dedicou sua vida a ajudar os desfavorecidos, especialmente em sua comunidade de Malabon, região metropolitana de Manila, além de ser conhecida por seus atos de caridade, humildade e profundidade de vida na oração. A sua dedicação aos doentes e pobres foi particularmente notável, pois muitas vezes prestou cuidados e assistência aos necessitados sem procurar reconhecimento pelos seus esforços.

A sua profunda espiritualidade e devoção ao serviço dos pobres acabou sendo fonte de inspiração para muitos e a sua causa de canonização reflete o seu impacto sobre aqueles que a conheceram ao longo do caminho.

*Com Asianews