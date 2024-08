Francisco recorda São Pio X: rezemos pelos catequistas, corajosos na missão

"Recolocar Jesus Cristo no centro da atenção de todos os fiéis foi também o grande desejo de São Pio X, cuja festa celebramos hoje", enalteceu Francisco ao se dirigir aos fiéis de língua alemã na Audiência Geral desta quarta-feira (21/08). Ao recordar do santo, o Pontífice lembrou do trabalho dos catequistas. No Brasil, a Igreja celebra no domingo (25/08) o dia deles, com uma romaria em Aparecida que começa no fim do mês.

Andressa Collet - Vatican News



“Ungidos pelo Espírito Santo, dom inefável do Altíssimo, renovemos o nosso empenho missionário em levar o perfume de Cristo a todo o mundo.”

Assim o Papa Francisco se dirigiu aos peregrinos de língua portuguesa presentes na Audiência Geral desta quarta-feira (21/08) na Sala Paulo VI, comentando a catequese sobre o Batismo de Jesus. Difundir "o bom perfume de Cristo" na vida dos irmãos, com a graça do Espírito Santo, também foi a exortação do Pontífice dirigida aos fiéis de língua francesa e espanhola, "dando testemunho de amor, alegria, paz, afabilidade e bondade".

Aos peregrinos de língua alemã, o Papa também refletiu sobre o Espírito Santo que leva o Povo de Deus ao encontro de Jesus. Além disso, Francisco lembrou que nesta quarta-feira, 21 de agosto, a Igreja celebra Pio X (Riese, 1835 - Roma, 1914), no civil José Melchiorre Sarto:

"No Batismo no Jordão, Deus, o Pai celestial, revelou Jesus como seu Filho amado. Recolocar Jesus Cristo no centro da atenção de todos os fiéis foi também o grande desejo de São Pio X, cuja festa celebramos hoje. Que pela sua intercessão, o Senhor os conceda fazer sempre a experiência da sua amorosa proximidade."

Catecismo de São Pio X

Papa Pio X governou a Igreja de 1903 a 1914, quando morreu em Roma. Em 1951, foi beatificado pelo Papa Pio XII e o mesmo Pontífice o proclamou santo em 1954. Ao centro da sua vida e magistério estava a preocupação pastoral, em uma sociedade onde se advertia, cada vez mais, uma crise de fé. Dessa forma, Pio X procurou difundir, o máximo possível, a catequese entre os cristãos.

O famoso catecismo, que traz o seu nome ("Catecismo de São Pio X), por exemplo, foi adotado na Itália com um método clássico de “perguntas e respostas”, mais adequado à formação de jovens e adultos, com "linguagem clara e concisa" sobre a essência da doutrina católica. Foi elaborado precisamente para pessoas simples, em uma sociedade onde a cultura ainda não havia atingido todas as classes sociais. E o Papa Francisco, ao final da Audiência Geral, retomou a importância de quem procura incentivar a transmissão da fé:

“Hoje, comemoração de São Pio X, em muitas partes do mundo se celebra o Dia do Catequista. Pensemos aos nossos catequistas e às nossas catequistas que levam adiante tanto trabalho e, em algumas partes do mundo, são os primeiros a levar adiante a fé. Rezemos hoje pelos catequistas, para que o Senhor os torne corajosos e para que possam seguir em frente.”

Romaria Nacional de Catequistas em Aparecida



No Brasil, o Dia do Catequista será celebrado no próximo domingo, 25 de agosto, para homenagear quem procura compartilhar a mensagem do Evangelho e orientar para o crescimento da fé. Já de 30 de agosto a 1º de setembro, em Aparecida (SP), no Santuário Nacional de Nossa Aparecida, a Comissão Episcopal para a Animação Bíblico-Catequética da CNBB vai promover a Romaria Nacional de Catequistas sobre várias temáticas, entre elas, "catequese, mídias digitais e inteligência artificial". Os participantes também terão contato com projetos comuns para a Igreja no Brasil em torno da Iniciação à Vida Cristã. As inscrições e os materiais para divulgação da Romaria podem ser acessados através do site da CNBB (cnbb.org.br).