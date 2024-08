6 de agosto de 2014: os cem mil rostos de sofrimento dos cristãos iraquianos

À medida que se aproxima o 10º aniversário da invasão dos terroristas do Estado Islâmico na região de Nínive, no Iraque, a ACN retoma um artigo que Maria Lozano, Head de Imprensa da ACN Internacional, escreveu há uma década: "6 de agosto de 2014: A dor dos cristãos iraquianos tem cem mil rostos".

O artigo destaca a fase inicial desse trágico evento, que forçou 100 mil cristãos a fugir. Ele fornece uma impressão em primeira mão sobre os eventos que muitos podem ter esquecido ao longo dos anos:

Por Maria Lozano, Head de Imprensa da ACN Internacional

"O calor em Erbil é avassalador, com seus arredores semidesérticos e suas temperaturas esmagadoras de 44 graus Celsius do verão iraquiano. No início, ficamos impressionados com um ar enganoso de paz nesta cidade, capital do Curdistão. Não há nada que sugira que nesta parte do mundo, neste exato momento, o destino de milhares e milhares de pessoas esteja em jogo. Você não pode ouvir, não pode ver ou sentir, mas as forças islâmicas estão a apenas 25 milhas daqui; e há apenas uma semana eles estavam nos portões da cidade. Por detrás dos muros das igrejas, nas escolas e nos centros desportivos, à sombra de edifícios inacabados, esconde-se a realidade: milhares e milhares de refugiados, talvez até 70.000 deles, espalhados por 22 pontos de acolhimento.

Um dos principais centros é a catedral católica caldeia, mais conhecida como Catedral de São José, em Ankawa, o bairro cristão da cidade. Estima-se que 670 famílias tenham buscado refúgio aqui e nos prédios nas imediações. Uma lona improvisada, ou a sombra dos edifícios, são todo o alívio que eles têm para se proteger contra o calor esmagador e implacável. A maioria deles está sentada no chão, em pequenos grupos familiares, em colchões ou colchonetes. Outros estão sentados em cadeiras de plástico. Ankawa é uma vasta sala de espera. São milhares de rostos, mas apenas uma história, um testemunho, um destino que os une a todos: são refugiados, condenados à morte por serem cristãos.

Leia também 27/07/2024 ACN promove a 10ª Edição do Dia de Oração pelos Cristãos Perseguidos A edição deste deste ano marca os 10 anos da invasão do norte do Iraque pelos terroristas do grupo Estado Islâmico, expulsando cerca de 100 mil cristãos de suas casas, que tiveram ...

O êxodo de 100.000 cristãos

Em 6 de agosto, os combatentes curdos peshmerga que defendiam a área cristã ao norte de Mosul se retiraram. A primeira bomba caiu na casa de Alyias em Qaraqosh, matando duas crianças, os primos David e Mirat, que brincavam no jardim, e feriu gravemente uma terceira pessoa. O alarme se espalhou rapidamente por toda a cidade: "O ISIS está nos portões, os Peshmerga não estão mais nos defendendo; tomem suas famílias e fujam!" Qaraqosh era uma cidade de cerca de 50.000 habitantes, um centro cristão por séculos. Todos saíram com o que puderam carregar. Os únicos que ficaram para trás foram aqueles que não podiam sair de suas casas; doentes e idosos. O povo de Qaraqosh se juntou ao de outras cidades menores na área circundante, como Bartella e Karemlesh. Durante esses dias, um total estimado de 100.000 cristãos deixaram suas casas na região de Nínive em um êxodo de proporções apocalípticas, fugindo na direção de Duhok, Zahko e Erbil.

É difícil imaginar o pânico que as pessoas devem ter sentido para sair sem olhar para trás. Isso é menos difícil, no entanto, para aqueles que viveram por anos cercados, sufocados e atacados por esse findamentalismo islâmico. Muitos deles ainda carregam em seus ossos o trauma de 10 de junho, quando, no espaço de algumas horas, as forças do ISIS tomaram Mosul sem que ninguém tentasse defendê-la. Ninguém – nem seus políticos, nem seu exército – moveu um dedo.

Toda família tem uma tragédia

Somente na cidade de Mosul, estima-se que mais de 1.000 pessoas foram assassinadas por sua fé desde a derrota de Saddam Hussein. Cada família tem sua própria tragédia, sua própria história dramática; Todo mundo tem familiares que foram assassinados, massacrados. "Este é meu irmão Salman, ele tinha 43 anos; eles atiraram três vezes na cabeça dele, cinco anos atrás, em Mosul", disse um dos deslocados. Ao lado do orador, sua mãe lentamente tira a foto, segurando-a entre as duas mãos: há tanta dor nesse gesto, naqueles olhos. Eles fugiram de Mosul e se refugiaram em uma aldeia perto do antigo mosteiro de Mar Mattai (São Mateus), onde tinham parentes. Eles pensaram que estavam seguros lá; a esperança renasceu para o futuro; mas o avanço do Estado Islâmico os forçou a fugir novamente. A poucos quilômetros dali, Yacoub, outro refugiado, nos mostra sua perna, aleijada e coberta de cicatrizes da bomba que explodiu em 2008 em uma igreja de Mossul. Quando os jihadistas emitiram seu ultimato aos cristãos em Mosul em julho, Yacoub fugiu com suas quatro filhas para Al Qosh. De lá, ele partiu em um segundo êxodo há duas semanas para o norte de Duhok. Ele perdeu sua terra, sua casa, tudo o que possuía; ele sofreu as consequências da destruição em seu próprio corpo. Mas não são as cicatrizes em sua perna que o incomodam; a grande tristeza para Yacoub é o futuro de suas quatro filhas.

O destino das crianças

"Não para nós, mas para nossos filhos", este é o apelo tácito de uma mãe de uma das seis famílias ortodoxas siríacas, com 16 filhos no total, que encontraram abrigo sob o toldo de uma tenda na comunidade caldeia de Mangesh. Uma das meninas está cantando uma música em inglês, cercada por todas as outras crianças: "Todos me amam, todos me amam". As crianças, que nada entendem de guerras, ódio ou massacres, que nada sabem do que está acontecendo, não estão preocupadas com o futuro. É estranho ver tantas crianças juntas, mas não ver um único brinquedo, uma única boneca. Muitos dos bebês estão deitados diretamente no chão, alguns deles estão em pequenas alcofas.

Sleiman está carregando sua filha de três anos nos braços. "O que ela fez para que eles a jogassem de sua terra e a fizessem viver assim?", diz-me. "Assim", neste caso, significa viver com oito famílias em um único quarto, com colchões, comida e água dados a eles pela Igreja, em calor infernal e em condições subumanas. Em Erbil, existem tendas de campanha montadas para aqueles que não conseguem encontrar espaço nas salas de um centro esportivo, com cerca de oito pessoas em cada. É como um inferno durante o dia, dadas as temperaturas extremas, chegando a 48°C dentro da tenda. À noite, existe o perigo de ser mordido por ratos e escorpiões.

"Estamos salvando nossas vidas, a honra de nossas esposas e filhas e nossa fé." Estas são as três principais razões para sua fuga apressada. E essa ação rápida é o que os salvou de sofrer o destino da comunidade yazidi, que foi massacrada, estuprada e escravizada. No entanto, para os cristãos de Nínive, Qaraqosh, Al Qosh, Telfek e tantos outros lugares, eles foram roubados de algo mais do que coisas puramente materiais, ou seja, esperança.

Uma terra encharcada de sangue

"Não posso continuar morando aqui", lamenta o pai de David, um dos meninos mortos pela bomba do ISIS em Qaraqosh. "Este país está encharcado de sangue." A mãe, uma jovem vestida completamente de luto, enterra a cabeça entre as mãos, chorando. Eles não têm papéis, nem passaportes. Eles não sabem como fazer para solicitar um visto, mas continuam repetindo repetidamente que querem ir, não se importam para onde, mas simplesmente para fora desta terra de sofrimento. Aqui não há pessoal especializado para ajudá-los a lidar com seus traumas e tragédias; eles estão amontoados junto com todos os outros refugiados em uma escola em Ankawa.

Seu irmão Adeeb costumava trabalhar para a barragem em Mosul. Em um inglês quebrado, mas claro, ele pergunta: "Por que os muçulmanos que vêm de fora têm seus direitos reconhecidos nos países europeus, enquanto aqui eles nos tratam como cães - mas no nosso caso nem viemos de fora - este é o nosso país, não é? " Adeeb fala das raízes bíblicas de Nínive, da terra do Tigre e do Eufrates, da presença dos cristãos em Mossul desde o século II, do mosteiro de São Mateus, da língua aramaica, da língua-mãe de Cristo, dos católicos siríacos e caldeus, das comunidades cristãs ortodoxas e de toda uma herança religiosa e cultural centenária, agora ferida pela morte.

A Igreja como âncora de ajuda e consolação

No entanto, esse passado também é presente, real e ativo. Os padres, religiosos e bispos estão todos tentando ajudar de todas as maneiras que podem. Eles estão em toda parte, chamando, organizando, perguntando, ouvindo, aconselhando, orando. O que seria deles se a Igreja não estivesse aqui? Quem cuidaria deles? O mesmo se aplica a Duhok, onde outros cerca de 60.000 refugiados cristãos estão espalhados entre as aldeias e aldeias ao norte da cidade - alguns até a fronteira com a Turquia. O trabalho que está sendo feito pela Igreja é extraordinário.

O padre Samir é um padre católico caldeu em uma dessas aldeias ao norte de Duhok. Ele conta o choque daquele primeiro dia quando, durante toda a noite até a manhã, começou esse êxodo inumerável de pessoas, enchendo as ruas, dormindo em seus carros e nas calçadas. Só no centro catequético paroquial existem agora 77 famílias sírio-ortodoxas, 321 pessoas no total, das quais 35 são crianças. O padre Samir não volta para casa antes de uma ou duas da manhã. Dias de trabalho continuaram desde então, sem um minuto de pausa. Às 10 horas da noite, há uma ligação em seu celular explicando que duas famílias yazidis estão na estrada e não têm nada. O padre Samir sai para encontrá-los, trazer-lhes colchões e encontrar um lugar para ficar na casa de sua irmã.

O arcebispo caldeu de Mossul, Emil Nona, é um dos cinco bispos que também foram expulsos e deslocados, e que perderam suas casas. Ele chega, acompanhado por um padre, trazendo pacotes de alimentos, visitando as comunidades, anotando suas necessidades: colchões, tendas, geladeira, remédios. Ele os aconselha e encoraja. Este é um tempo em que a Igreja sofredora se encontra face a face com a Igreja heróica, que vive verdadeiramente o Evangelho. É uma Igreja que precisa do apoio, da oração e da solidariedade dos seus irmãos e irmãs cristãos espalhados pelo mundo.

Em Erbil, Duhok e Zakho, em todo o Iraque, o rosto do sofrimento é visto em tantos rostos e em tantas lágrimas, e resta pouca esperança: "Quando a esperança meramente humana desapareceu, apenas a esperança cristã permanece". E em todos os lugares ouve-se o grito unânime: "Ajude-nos, não podemos continuar assim. Nós, os cristãos do Iraque, somos vítimas de desastres, estendendo nossas mãos na esperança de que alguém nos salve da morte". Eles esperam que a comunidade internacional responda e que não seja apenas a Igreja que venha em seu auxílio. É uma questão de mais do que mera caridade cristã; Trata-se de salvar o presente, o passado e o futuro de uma cultura e religião antigas. E por isso pedem ajuda imediata para os ajudar a sair destes acampamentos improvisados, daquelas tendas, sufocadas sob o sol. Mas também por uma ajuda duradoura – proteção e segurança, o direito de viver sua fé, que, para os cristãos iraquianos, é sua própria cultura e identidade e que eles desejam viver em sua própria terra – a terra que pertenceu a seus pais e avós antes deles."

_________

A edição deste ano do Dia de Oração pelos Cristãos Perseguidos marca os 10 anos da invasão do norte do Iraque, em 6 de agosto de 2014. A iniciativa da ACN no Brasil conta com o apoio da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), e já inicia no final de semana do dia 3 e 4 de agosto. Em São Paulo, na Missa na Catedral da Sé do dia 4 de agosto, às 11h, o Diácono Bruno Redígolo representará a ACN Brasil. No dia 06 de agosto, o Frei Rogério irá celebrar na capela da ACN, às 15 horas, com transmissão ao vivo pelo Youtube da ACN Brasil.

Link do site da ACN com mais informações: https://www.acn.org.br/dia-de-oracao-pelos-cristaos-perseguidos/

Vídeo da Campanha do Dia de Oração: https://youtu.be/LWJvzxHj63Y?si=k5ri6pCBCNfxlDNC

Sobre a ACN - Ajuda à Igreja que Sofre

A ACN (Ajuda à Igreja que Sofre) é uma Fundação Pontifícia que apoia, por meio de informação, oração e ação, os fiéis onde quer que sejam perseguidos, oprimidos ou enfrentem necessidade. Fundada no Natal de 1947, a ACN foi elevada à condição de Fundação Pontifícia da Igreja em 2011. Todos os anos, a instituição atende cerca de 5.000 pedidos de ajuda pastoral da Igreja em mais de 130 países. Os projetos apoiados incluem: formação de seminaristas, impressão de Bíblias e literatura religiosa - incluindo a Bíblia da Criança da ACN com mais de 51 milhões de exemplares impressos em mais de 190 línguas -, apoio a padres e religiosos em missões e situações críticas; construção e reconstrução de igrejas e demais instalações eclesiais; meios de transporte para evangelização; programas religiosos de comunicação; ajuda a refugiados e vítimas de conflitos.