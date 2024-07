ACN promove a 10ª Edição do Dia de Oração pelos Cristãos Perseguidos

A edição deste deste ano marca os 10 anos da invasão do norte do Iraque pelos terroristas do grupo Estado Islâmico, expulsando cerca de 100 mil cristãos de suas casas, que tiveram de fugir a pé, somente com as roupas do corpo, sem água ou comida. Fato que deu origem ao Dia de Oração pelos Cristãos Perseguidos, realizado anualmente em agosto, desde 2015.

A Fundação Pontifícia ACN - Ajuda à Igreja que Sofre realiza no dia 6 de agosto a 10ª edição do Dia de Oração pelos Cristãos Perseguidos. Esta é uma edição emblemática, pois foi há 10 anos, na noite de 6 de agosto de 2014, que mais de 100 mil cristãos foram expulsos do norte do Iraque pelo grupo terrorista Estado Islâmico. Eles fugiram a pé, no meio da noite, só com a roupa do corpo. A única bagagem era o medo.



Na época, a ACN ofereceu toda a ajuda para que esses cristãos fossem acolhidos material e espiritualmente. O Dia de Oração pelos Cristãos Perseguidos teve início em 2015, após um ano da invasão e, desde então, ocorre anualmente em agosto, em referência à noite de 6 de agosto de 2014.

Durante a conferência organizada pela ACN em memória dos 10 anos da invasão, Dom Nizar Semaan, Arcebispo Católico Siríaco de Adiabene, no norte do Iraque, reforçou o fato: "palavras não podem descrever o que experimentamos há 10 anos, o grupo Estado Islâmico tentou nos erradicar, mas falhou. As pessoas aqui são como oliveiras. Você pode cortá-las, queimá-las, mas depois de 10 ou 20 anos elas continuarão a dar frutos. Eles tentaram de tudo, mas nós permanecemos, e como Igreja fazemos de tudo para dar um sinal de esperança".

Vídeo da Campanha do Dia de Oração:

O Frei Rogério Lima, Assistente Eclesiástico da ACN Brasil, reforça: “Todos os dias na ACN, graças aos nossos benfeitores, socorremos os cristãos que sofrem miséria ou perseguição em mais de 130 países, incluindo o Brasil. No Dia de Oração pelos Cristãos Perseguidos queremos mostrar também o poder que a oração tem para aqueles que sofrem na pele a discriminação e a perseguição por serem cristãos. Semanalmente recebemos notícias de ataques a igrejas, de sequestros, tortura e assassinato de padres, religiosas e cristãos leigos. Além da ajuda concreta, precisamos da oração de cada um. Como Paulo nos pediu na carta aos Tessalonicenses: ‘Orai meus irmãos e irmãs, sem cessar.’”, diz.

A iniciativa da ACN no Brasil conta com o apoio da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), convidando todas as paróquias e comunidades cristãs do país a participarem. Rezar é demonstrar importância ao tema e dar a visibilidade necessária para uma posição contrária à perseguição de quem, ainda hoje, paga um alto preço por acreditar em Jesus.

O Dia de Oração pelos Cristãos Perseguidos já inicia no final de semana do dia 3 e 4 de agosto. Em São Paulo, na Missa na Catedral da Sé do dia 4 de agosto, às 11h, o Diácono Bruno Redígolo representará a ACN Brasil. No dia 06 de agosto, o Frei Rogério irá celebrar na capela da ACN, às 15 horas, com transmissão ao vivo pelo Youtube da ACN Brasil.

Link do site da ACN com mais informações:

https://www.acn.org.br/dia-de-oracao-pelos-cristaos-perseguidos/

Perseguição aos Cristãos persiste no mundo

A perseguição ainda continua e se alastra cada vez mais. A liberdade religiosa é violada de forma grave em 61 nações. Pessoas são assassinadas e sequestradas por causa da fé em 40 países. 62% da população mundial vive em locais com violações graves ou gravíssimas da liberdade religiosa.

No último Natal, há apenas 8 meses, comunidades cristãs foram brutalmente atacadas na Nigéria, causando mais de 300 mortes. Em 2023, 132 padres católicos e religiosos foram presos, sequestrados ou assassinados. Em vários países da África, Ásia e Oriente Médio igrejas são atacadas e incendiadas, cristãos são discriminados, presos, sequestrados, torturados, apedrejados ou mortos, por serem cristãos.



Sobre a ACN - Ajuda à Igreja que Sofre

A ACN (Ajuda à Igreja que Sofre) é uma Fundação Pontifícia que apoia, por meio de informação, oração e ação, os fiéis onde quer que sejam perseguidos, oprimidos ou enfrentem necessidade. Fundada no Natal de 1947, a ACN foi elevada à condição de Fundação Pontifícia da Igreja em 2011. Todos os anos, a instituição atende cerca de 5.000 pedidos de ajuda pastoral da Igreja em mais de 130 países. Os projetos apoiados incluem: formação de seminaristas, impressão de Bíblias e literatura religiosa - incluindo a Bíblia da Criança da ACN com mais de 51 milhões de exemplares impressos em mais de 190 línguas -, apoio a padres e religiosos em missões e situações críticas; construção e reconstrução de igrejas e demais instalações eclesiais; meios de transporte para evangelização; programas religiosos de comunicação; ajuda a refugiados e vítimas de conflitos.

*Marcio Martins - Ajuda à Igreja que Sofre