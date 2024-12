Conferência sobre Diáspora e Desenvolvimento de Cabo Verde

Diáspora e Participação no Desenvolvimento de Cabo Verde

Tem lugar neste sábado, 14 de dezembro, na Bridjewater State University, nos Estados Unidos, às 15 horas de Cabo Verde, em presença e on line, a conferência “Diáspora e Participação no Desenvolvimento de Cabo Verde”. Esta é a quarta de um ciclo de encontros-debate que estão a ser realizados no âmbito dos 50 Anos da Independência de Cabo Verde. Os oradores convidados desta conferência, são Raffaella Gozzelino, Franklin Tavares e Silas Pinto. A moderação estará a cargo do Abel Djassi Amado.

Dulce Araujo - Vatican News Os curadores científicos e organizadores são a historiadora Ângela Coutinho da Universidade Nova de Lisboa e os Professores Crisanto Barros da Universidade Pública de Cabo Verde e Abel Djassi Amado da Bridgewater State University dos Estados Unidos. Iniciado em setembro deste ano, este ciclo de conferências vai até junho de 2025, tendo como objetivo fazer um balanço, sob diversos prismas, do caminho percorrido por Cabo Verde nos 50 anos da independência de Cabo Verde, que ocorrerão a 5 de julho de 2025. Preve-se no final, a publicação de atas desses encontros que são difundidos via you tube e outras platafomas sociais. A conferência deste dia 14 pode ser acompanhada via zoom, neste endereço. https://bridgew.zoom.us/j/97761379245?pwd=nFBwxmqObyV79JIfAUhaohGT1qzKkw.1 Meeting ID: 977 6137 9245 Passcode: 416426