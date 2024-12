Ciclo de Conferência no âmbito dos 50 anos de independência de Cabo Verde

História de Cabo Verde - Que historicidades?

Tem lugar na tarde esta sexta-feira, 6 de dezembro, às 18.30, hora local, no Centro Cultural de Cabo Verde, em Lisboa, uma conferência sobre o tema: “História de Cabo Verde: Que historicidades”. É a terceira de um ciclo de conferências-debate, iniciado em setembro deste ano e que vai até junho de 2025 para assinalar os 50 anos da independência de Cabo Verde. Reúne quatro historiadores, entre os quais, Ângela Coutinho, que elucidou à Radio Vaticano, as razões e as expectativas do encontro.

Dulce Araújo - Vatican News Os oradores na conferência de hoje são os historiadores, Daniel Pereira, Ivone Monteiro e Jairzinho Lopes Pereira. O encontro será moderado por Ângela Coutinho, ela também historiadora da Universidade de Nova de Lisboa e membro da curadoria científica e da organização deste ciclo de conferências juntamente com o Professor Abel Djassi Amado da Universidade de Boston e do Professor Crisanto Barros da Universidade de Cabo Verde. Em entrevista à Vatican News, a Drª Ângela Coutinho elucida as razões que levaram a esta iniciativa, os principais temas que pensam abordar ao longo dos debates, assim como outros temas que merecerão ser abordados oportunamente, como a a incidencia das religiões na sociedade caboverdeana, a África na politica externa cabo-verdiana, etc. Fala também da possibilidade de virem a ser publicadas atas destas conferências. Siga aqui a entrevista: Oiça O ciclo de conferências sobre os 50 anos da independência de Cabo Verde tem o apoio da Fundação Pedro Pires, da Universidade de Cabo Verde, da Tertúlia Cabo-Verdiana Nôs e Nôs Terra, entre outras.