Argentina acolherá Encontro da Pastoral Afro em 2025

A Argentina está a preparar-se para acolher o próximo EPA - Encontro da Pastoral Afro. Será em Lujan, no mês de novembro de 2025, sob o lema: “Manuel da Virgem de Luján, rosto afro do povo peregrino”. O tema geral será “A realidade Afro na América Latina e no Caribe: os seus clamores e desafios numa Igreja Sinodal”.

Dulce Araújo - Vatican News

Nesta perspetiva, membros da SEPAC, Secretaria de Pastoral Afro-Americana e Caribenha, visitaram, a 27 de novembro de 2024, a sede da Conferência Episcopal da Argentina, tendo sido recebidos pelo presidente, Dom Marcelo Colombo, e pelo secretário geral, Dom Raúl Pizarro.

Participaram do encontro Dom Zanoni Demettino, Arcebispo da Feira de Santana (Brasil) encarregado da Pastoral Afro Latino-Americana e Caribenha, o Bispo argentino de Merlo-Moreno, Dom José Chaparro; um representante do CELAM, Conferência Episcopal Latino-Americana; e um representante da CNBB. Presentes também membros da comissão local organizadora do EPA 2025 e representantes da Pastoral Afro na Argentina.

Em diálogo com a imprensa, Dom José Chaparro afirmou que a recém-criada Diocese de Merlo-Moreno, está comprometida em acompanhar a vida e os clamores do povo afrodescendente na Argentina. E falando da importância do EPA 2025: “Há irmãos afrodescendentes que, com as suas vidas e clamores, pedem um acompanhamento da nossa Igreja. Este evento é um testemunho da nossa missão de cuidar da história, da vida e das necessidades dos povos afrodescendentes, para o bem da sociedade e do mundo”.

A informação foi difundida pela Conferência Episcopal da Argentina através do Instagram e pela CNBB, na sua página web.

Foto: site CNBB.