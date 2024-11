Imagem de Manuel Costa de los Rios

Negro Manuel poderá ser em breve o primeiro santo de Cabo Verde

O Arcebispo de Mercedes-Luján na Argentina, Dom Jorge Scheinig, entregou em 27 de Novembrode 2024, o material ao Dicastério para as Causas dos Santos. O procedimento abre a fase romana do processo de canonização do servo da Virgem de Luján.

Rádio Nova de Maria - Cabo Verde Esse compêndio documental dá conta do testemunho de fé do servo de Deus Manuel Costa de los Ríos, popularmente conhecido como o "Negro Manuel" ou "Escravo Manuel", servo da Virgem de Luján, padroeira da Argentina. O processo foi concluido na sua fase diocesana e agora começa a fase romana. A entrega do Compendio documental Uma história que começa em Cabo Verde onde Manuel de Los Rios foi baptizado e vendido como escravo. Quem nos dá conta é o historiador cabo-verdiano o Padre António Ferreira. Oiça Escravo Manuel pertenceu à Diocese de Santiago, confirma o historiador, inédita história partilhada entre a Argentina e Cabo Verde que começa a preparar uma peregrinação ao Santuário de Luján, na Argentina. Oiça Questionado se Escravo Manuel poderá vir a ser o padroeiro da Diáspora, o Padre Ferreira avança que esta prespectiva já está a ser trabalhada. Oiça Uma Comissão já foi criada para trabalhar em parceria com a Comissão Executiva para as Celebrações dos 500 anos da Diocese de Santiago e 30 da Diocese de Mindelo a acontecer em 2033. Recentemente um italiano Irmão Lassalista, Mário Chiarapini publicou no Vatican News um artigo intitulado "Uno schiavo spiritualmente libero", resultado de um repto lançado pelo Núncio Apostólico no Senegal, Monseigneur Waldemar Stanislaw Sommertag aquando da sua última visita a Cabo Verde em Julho de 2024. Outros passos serão dados até à apresentação de um relatório ao Papa para declarar venerável o Negro Manuel "e assim ocorrerá a beatificação e, se Deus quiser, a canonização", destacou Dom Jorge Scheinig. Na entrega do compêndio documental, Monsenhor Scheinig esteve acompanhado pelo Padre Sebastián Terráneo, sacerdote do clero arquidiocesano que actua no Dicastério para a Doutrina da Fé.