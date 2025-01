Rozpoczęły się polskie obchody Jubileuszu świata mediów, dziennikarstwa i komunikacji w Rzymie

Ponad trzydziestu dziennikarzy polskojęzycznych bierze udział w polskich obchodach Jubileuszu Mediów w Rzymie, zorganizowanych przez Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski. Poprzedzają one watykański program Jubileuszu świata mediów, dziennikarstwa i komunikacji, który odbędzie się w dniach 24-26 stycznia br.

Mszą Świętą w polskim kościele św. Stanisława BM w Rzymie, który jest kościołem jubileuszowym, pod przewodnictwem rzecznika Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszka Gęsiaka SJ, rozpoczęły się polskie obchody Jubileuszu świata mediów, dziennikarstwa i komunikacji, które poprzedzają watykański program jubileuszowy.

Polskie obchody Jubileuszu świata mediów, dziennikarstwa i komunikacji w Rzymie, 22.01.2025 (BP KEP)

Na rozpoczęcie Eucharystii Rzecznik KEP powitał uczestników Jubileuszu mediów, zaznaczając, że dziennikarze powinni być pielgrzymami nadziei. „Przybyliśmy do Wiecznego Miasta jako pielgrzymi nadziei, bo to właśnie niezawodna nadzieja ma być naszym przewodnikiem po jubileuszowych wydarzeniach” – zaznaczył ks. Gęsiak w homilii. Dodał, że bycie człowiekiem nadziei to bycie człowiekiem wpatrującym się w żywego Chrystusa.

Polskie obchody Jubileuszu świata mediów, dziennikarstwa i komunikacji w Rzymie, 22.01.2025 (BP KEP)

Rzecznik Episkopatu przyznał, że dziennikarz musi mówić o grzechach i sferach ciemności, gdyż tego wymaga rzetelność tego zawodu, ale jednocześnie powinien pokazywać drogę światła i możliwość pokonania zła siłą dobra. „To właśnie owa nadzieja winna przenikać pracę w mediach” – podkreślił. „My jesteśmy od tego, by pokazywać ludziom przede wszystkim światło nadziei, a nie samą patologię zła. Pokazywanie zła jeszcze człowieka nie uleczy. Musi być także pokazanie drogi przemiany, kierunku oczyszczenia i uzdrowienia” – mówił.

Ks. Gęsiak ocenił, że dziennikarz ma nie tylko dawać nadzieję innym, ale przede wszystkim sam musi się na nią otworzyć. „Mamy w rękach ogromnie silne narzędzie, którymi są środki społecznego przekazu. To także od nas zależy, czy będą one niszczyć, czy budować” – zaznaczył.

„Musimy zatem być przede wszystkim świadkami nadziei w naszym codziennym życiu. To my musimy świadczyć, że wbrew temu co często mówi świat i mówią media, będziemy dawać świadectwo przed światem, że Bóg jest większy od wszystkiego” – podkreślił Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.

Pracownicy mediów mieli okazję uczestniczyć także w czwartkowej Mszy św. sprawowanej przy grobie św. Jana Pawła II.

Wyróżnione 23/01/2025 Kard. Ryś do polskich dziennikarzy: bądźcie blisko tych, do których się zwracacie Nie mówmy do ludzi, jeśli nie chcemy być z nimi blisko. Nie mówmy do ludzi, jeśli nie chcemy uczestniczyć w ich życiu, nie mówmy do ludzi, jeśli chcemy być niedotykalni – wskazał ...

Uczestnicy Jubileuszu mediów przejdą również przez Drzwi Święte w papieskich bazylikach: św. Piotra, św. Jana na Lateranie, Matki Bożej Większej i św. Pawła za Murami, uzyskując odpust zupełny przewidziany w ramach Jubileuszu Roku 2025 przez Penitencjarię Apostolską.

Polskie obchody Jubileuszu świata mediów, dziennikarstwa i komunikacji w Rzymie, 22.01.2025 (BP KEP)

Od 24 stycznia dziennikarze będą uczestniczyć w watykańskich obchodach Jubileuszu świata mediów, dziennikarstwa i komunikacji w Rzymie, na który złożą się międzynarodowa celebracja eucharystyczna w dniu poświęconym św. Franciszkowi Salezemu w Bazylice św. Jana na Lateranie, spotkanie z papieżem Franciszkiem w Auli Pawła VI oraz Msza Święta „Niedzieli Słowa Bożego” pod przewodnictwem Ojca Świętego w Bazylice Watykańskiej.

BP KEP