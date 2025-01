Kard. Ryś do polskich dziennikarzy: bądźcie blisko tych, do których się zwracacie

Nie mówmy do ludzi, jeśli nie chcemy być z nimi blisko. Nie mówmy do ludzi, jeśli nie chcemy uczestniczyć w ich życiu, nie mówmy do ludzi, jeśli chcemy być niedotykalni – wskazał metropolita łódzki kard. Grzegorz Ryś, podczas Mszy św. sprawowanej w czwartek rano przy grobie św. Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra w Watykanie. Uczestniczyli w niej polscy dziennikarze, którzy przybyli na Jubileusz świata mediów, dziennikarstwa i komunikacji.

Artur Hanula

Nawiązując do Ewangelii z dnia, kard. Ryś zwrócił uwagę na kilka ważnych motywów, które można odnieść do życia ludzi mediów i wszystkich tych, którzy posługują słowem.

Oddalić się, aby być bliżej Boga

Ewangelie wspominają o tym, że Jezus od czasu do czasu oddalał się od tłumów. „Być pustelnikiem znaczy odejść na bok, żeby mieć bliski kontakt z Bogiem” - mówił metropolita łódzki. Podkreślił, że Jezus „nie ucieka przed ludźmi, ale odchodzi na bok, by mieć szansę spotkać się z Ojcem, modlić się, odnajdywać w sobie najgłębszą prawdę”. To paradoksalnie nie odciągało Go od ludzi, ale sprawiało, że przybywały do Niego tłumy.

Nie tylko słowa

Kard. Grzegorz Ryś zaznaczył, że przybywający do Jezusa ludzie „nie są zafascynowani Jego słowami, może nawet ich nie znają, ale słyszeli o Jego czynach”. Metropolita łódzki postawił pytania: „Mamy takie czyny, które pociągają innych czy tylko mamy całą masę pięknych słów? Na co nasze nauczanie się przekłada, na jakie działanie?”.

Otwartość na tych, którzy są daleko

„Chcesz głosić prawdę? Jesteś do niej wezwany? Komu? Ile masz w sobie otwartości na każdego? Na ile masz w sobie otwartości na tych, którzy są nazywani poganami?” - pytał w homilii kard. Ryś.

Być blisko ludzi

Jak zaznaczył kard. Grzegorz Ryś, ludzie, którzy przychodzili, chcieli Jezusa dotknąć. „Możesz dotknąć kogoś, kto chce być z tobą blisko. Nie mówmy do ludzi, jeśli nie chcemy być z nimi blisko. Nie mówmy do ludzi, jeśli nie chcemy uczestniczyć w ich życiu. Nie mówmy do ludzi, jeśli chcemy być niedotykalni. Co z takiego słowa, które nie buduje relacji, które nie uczestniczy, które jest zawsze na dystans, co z takiego słowa?” - pytał metropolita Archidiecezji Łódzkiej.

Nie wystarczy znać prawdę

Jezus surowo zabraniał duchom nieczystym, żeby nie ujawniały, Kim jest. „To jest najmocniejsze przesłanie do nas. Nie wystarczy znać prawdę, żeby móc ją wypowiadać” - przypomniał kard. Grzegorz Ryś. Chrystus zabraniał złym duchom mówić prawdę, bo się z nią nie utożsamiały. „Mają wiedzę, ale nie mają wiary. Mają wiedzę, ale nie mają w sobie zaufania do Boga, który się objawia w Jezusie Chrystusie - wskazał kard. Ryś. - Nie wystarczy znać prawdę, żeby o niej mówić albo żeby o niej pisać. To jest jeszcze naprawdę stanowczo za mało”.

Jak w każdy czwartek, Msza św. przy grobie św. Jana Pawła II zgromadziła wielu uczestników. W koncelebrze znalazło się około 80 kapłanów. Koncelebrował również regens Penitencjarii Apostolskiej bp Krzysztof Nykiel. Obecni byli przedstawiciele świata mediów z Polski, którzy przybyli na Jubileusz świata mediów, dziennikarstwa i komunikacji na czele z rzecznikiem Konferencji Episkopatu Polski ks. prof. Leszkiem Gęsiakiem, jezuitą. Podczas Eucharystii śpiewała schola polskich sióstr w Rzymie im. św. Jana Pawła II.