Ks. Górski przy grobie św. Jana Pawła II: człowiek celem, nie przedmiotem dla Jezusa

Kiedy patrzymy na Jezusa Chrystusa, to On nigdy nie traktuje człowieka przedmiotowo. Człowiek jest zawsze dla Niego celem - wskazał ks. Krzysztof Górski z Watykanu, podczas Mszy św. sprawowanej w czwartek rano przy grobie św. Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra w Watykanie. Eucharystii przewodniczył pomocniczy biskup kielecki Marian Florczyk.

Artur Hanula

„Z wiarą słuchajmy słowa Bożego, z ufnością ponieśmy nasze prośby i błagania, a miłość niech coraz bardziej łączy nas z Tym, który jest Miłością, i z drugim człowiekiem” - powiedział bp Florczyk we wstępie do Mszy św.

Jak rozpoznać zatwardziałość serca?

Nawiązując do czytania z liturgii dnia, ks. Górski w homilii postawił pytanie o to, jak rozpoznać, że serce człowieka nie jest zatwardziałe. Jak podkreślił kaznodzieja, chociaż „pierwszą i fundamentalną oznaką braku zatwardziałości serca jest wiara w Jezusa Chrystusa”, to jednak „poznam to po tym, że traktuję drugiego człowieka w sposób godny, że kocham mojego bliźniego, którego mam blisko siebie”, na co zwracają uwagę w swoich listach również święci Jan i Jakub.

„Możemy mieć piękne, ewangeliczne poglądy, możemy znać Jezusa Chrystusa, czytać Ewangelię, możemy mieć wszystkie prawe poglądy, ale jeśli będziemy w tym samym momencie gardzić drugim człowiekiem, pomiatać nim, będziemy źle do niego się odnosić, nie będziemy dla niego na przykład cierpliwi, nie będziemy mu przebaczać, będziemy go traktować przedmiotowo, to nasze serce będzie zatwardziałe - mówił ks. Krzysztof Górski. - Dlaczego? Dlatego, że nasze czyny nie będą spójne z tymi poglądami, nie będą spójne z naszą wiarą, nie będą spójne z nauką Jezusa Chrystusa. A przez to nasza wiara, choć będziemy ją mieli, będzie wiarą martwą”.

Teologia ciała św. Jana Pawła II

Ks. Górski przywołał pierwsze katechezy środowe św. Jana Pawła II, które zostały nazwane teologią ciała. Papież Polak podkreślał w nich, że po grzechu pierworodnym człowiek zapragnął używać bliźniego do swoich celów, a nie obdarowywać go, tak jak to było w raju. Zdaniem Papieża bezinteresowny dar z siebie został gruntownie zanegowany przez egoistyczne użycie.

Przykład Jezusa

Ks. Krzysztof Górski zaznaczył, że Chrystus wielokrotnie wsłuchiwał się w potrzeby ludzi i pomagał im. „Kiedy patrzymy na dzisiejszą Ewangelię, to Jezus widząc trędowatego, który do Niego podchodzi, nie opowiada Mu o swoich pragnieniach w pierwszym rzędzie, ale pyta go albo słucha jego pragnień, które Mu przedstawia” - wskazał kaznodzieja.

Codzienna otwartość na innych

Na co dzień sprawdzian tego czy ludzkie serce nie jest zatwardziałe, stanowi uważność i otwartość na potrzeby na innych. „Muszę siebie samego pytać, czy to mnie w ogóle interesuje, co drugi pragnie - podkreślił kaznodzieja. - Ponieważ jeżeli będę starał się tylko realizować swoje pragnienia, będąc z innymi, jeśli to ja będę w centrum, jeśli to, co moje będzie najważniejsze, jeśli drugiego będę chciał użyć jak jakiś sposób, żeby osiągnąć swoje cele, to moje serce będzie zatwardziałe”.

Jak w każdy czwartek, Msza św. przy grobie św. Jana Pawła II zgromadziła wielu uczestników. W koncelebrze znalazło się około 50 kapłanów. Koncelebrowali również jałmużnik papieski kard. Konrad Krajewski i regens Penitencjarii Apostolskiej bp Krzysztof Nykiel. Podczas Eucharystii śpiewał chór „Gaudium Poloniae” z kościoła pw. św. Stanisława BM w Rzymie.