Prezydium KEP na porannej Mszy św. przy grobie św. Jana Pawła II

Jesteśmy tutaj przy ołtarzu św. Jana Pawła II, który uczył o wielkości i godności człowieka, nie tylko naturalnej, ale też mówił o wielkości człowieka w tym wymiarze wiary, odniesienia do Pana Boga, wymiarze nadprzyrodzonym – powiedział biskup pomocniczy diecezji kaliskiej Łukasz Buzun podczas Mszy św. przy grobie św. Jana Pawła II w watykańskiej Bazylice św. Piotra. Eucharystii przewodniczył przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda.

Mszę św. koncelebrowali także biskupi należący do Prezydium Konferencji Episkopatu Polski: metropolita wrocławski i zastępca przewodniczącego KEP abp Józef Kupny oraz biskup pomocniczy łódzki i sekretarz generalny KEP bp Marek Marczak. Koncelebrował również regens Penitencjarii Apostolskiej bp Krzysztof Nykiel.

„W przededniu niemalże Bożego Narodzenia wznosimy nieustannie nasze modlitwy prosząc, by dobry Bóg w swoim miłosierdziu zechciał nas przygotować do spotkania z Jezusem rodzącym się w Betlejem, by pozwolił nam przygotować nasze serce na jego przyjęcie” - wskazał w słowach wprowadzenia do Mszy św. metropolita gdański abp Tadeusz Wojda.

Bóg przygotowuje człowieka

Na początku homilii bp Łukasz Buzun nawiązał do dwóch scen opisanych w dzisiejszych czytaniu i Ewangelii, „w których Pan Bóg wkracza w życie człowieka, w życie rodziny, małżeństwa najpierw, i zapowiada ważne rzeczy” rodzicom Samsona i rodzicom św. Jana Chrzciciela.

Pomocniczy biskup kaliski wskazał, że Boża ingerencja w życie tych ludzi „polega na tym, żeby przygotować do ważnego wydarzenia i Pan Bóg szanuje człowieka, przygotowuje go, daje Mu jakiś czas, zapowiada pewne sytuacje i sprawy”. Bóg interweniuje, aby pobudzić wiarę, zaprosić do zaufania Mu.

Św. Jan Paweł II - człowiek zawierzenia

Przykładem zawierzenia Bogu przez Maryję był Papież Polak. Bp Buzun przypomniał, że Jan Paweł II nauczył się zawierzenia w szkole Maryi, szczególnie na Jasnej Górze. Kaznodzieja nawiązał do słów Papieża wypowiedzianych podczas pielgrzymki do Polski w 1983 r., kiedy prosił Matkę Bożą, żeby „pomogła przejść całemu narodowi przez trudne dziś”.

To „trudne dziś” współcześnie nieco inaczej rozumiemy, w innym kontekście. Nie straciły one jednak swojej aktualności. Choć człowiek XXI w. wyznaje wartości takie jak tolerancja czy prawda, to jednak często nie zaprasza w nie Chrystusa. „Św. Jan Paweł II uczył nas, że nie ma tych wartości bez Chrystusa” - podkreślił bp Buzun.

„Nasza tutaj modlitwa dzisiaj, też obecność, jest takim robieniem miejsca dla Pana Jezusa, ale też jest wędrowaniem w tej szkole wiary, zaufania i zawierzenia, w jaką nas wprowadzał nasz wielki Papież” - podsumował bp Łukasz Buzun. Do tego zaufania zachęcił na zakończenie Eucharystii przewodniczący KEP abp Tadeusz Wojda.

Jak w każdy czwartek, Msza św. przy grobie św. Jana Pawła II zgromadziła wielu uczestników. W koncelebrze znalazło się ok. 40 kapłanów. Podczas Eucharystii śpiewała schola polskich sióstr im. św. Jana Pawła II w Rzymie.