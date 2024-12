Bp Suchodolski przy grobie św. Jana Pawła II: niech Papież Polak pomaga otwierać drzwi Chrystusowi

Prosimy Jana Pawła II, żeby mocą swojego wstawiennictwa otwierał drzwi Chrystusowi, otwierał drzwi systemów, które są nawet wrogie Ewangelii, otwierał serca ludzi, którzy są gotowi dalej ponieść Ewangelię nadziei i dobra – powiedział biskup pomocniczy diecezji siedleckiej Grzegorz Suchodolski, który w czwartek rano przewodniczył Mszy św. przy grobie św. Jana Pawła II w watykańskiej Bazylice św. Piotra.

Artur Hanula

W homilii biskup pomocniczy diecezji siedleckiej podkreślił, że kaplica św. Sebastiana z grobem św. Jana Pawła II jest miejscem, gdzie „nabieramy szczególnej mocy”. To jedno z miejsc, które „wypełniają nas, nasze serca, nasze życie, szczególną nadzieją”. „Stajemy dzisiaj przy ołtarzu - mówił bp Grzegorz Suchodolski. - I czynimy to dzisiaj także w imieniu całej naszej ojczyzny, w przededniu kolejnej rocznicy stanu wojennego, pamiętając o wszystkich ofiarach tamtego czasu, ale pamiętając także o teraźniejszości naszej ojczyzny, o wszystkich zmaganiach, które dzisiaj mają miejsce, kiedy zagrożone jest tak naprawdę miejsce Jezusa, chociażby w polskim systemie oświaty”.

Cel Adwentu: mniej mnie, więcej Jezusa

Na półmetku czasu adwentowego w kontekście życia św. Jana Chrzciciela bp Suchodolski przypomniał, co jest podstawowym celem tego okresu: „Tak przeformatować swoje życie, swoją codzienność, także może swoje świętowanie, żeby było mniej mnie, a więcej Jezusa”.

Św. Jan Chrzciciel - patron Adwentu

Jak wskazał biskup pomocniczy diecezji siedleckiej, dzisiejsza Ewangelia i postawa Jana Chrzciciela skłania do refleksji: „Czy to nasze uniżenie się jest wystarczające? Czy wystarczająco przeformatowaliśmy swoje życie, swój styl, postawy, swoje słownictwo, odniesienia, relacje, żeby wzrastał Jezus we mnie i przeze mnie, żebym był czytelnym znakiem i głosem przychodzącego Pana?”. Dodał: „Jan miał to we krwi. To pytanie, czy jestem godzien spotkać Jezusa i być Jego głosem i być Jego narzędziem”. Jezus przychodzi nam z pomocą w naszym pragnieniu świadczenia o Nim w codzienności.

Modlitwa o pokój

„Modlimy się o pokój w świecie, w Ukrainie, w Syrii, wielu krajach Afryki, polecając te intencje. Stajemy dzisiaj z wielką ufnością i nadzieją, ale najpierw sami osobiście zmieniamy swoje życie, przeformatowujemy je, ażeby w nas było więcej Jego - Jezusa” - powiedział na zakończenie homilii bp Suchodolski.

Zawierzenie Jubileuszu Młodych

Na zakończenie Mszy św. bp Grzegorz Suchodolski zawierzył Bogu przez wstawiennictwo Papieża Polaka Jubileusz Młodzieży, który od 28 lipca do 3 sierpnia odbędzie się w Rzymie ramach Roku Świętego 2025. „To jest jedno z dzieł Jana Pawła II, by zapraszać młodych tutaj. Niech więc twoje orędownictwo, święty Janie Pawle II, spocznie na polskiej młodzieży, na ośrodkach duszpasterstwa młodych, na duszpasterzach i wszystkich osobach, którzy im towarzyszą i przyprowadź nas tutaj jako pielgrzymów nadziei” - wskazał pomocniczy biskup siedlecki.

Jak w każdy czwartek, Msza św. przy grobie św. Jana Pawła II zgromadziła wielu uczestników. W koncelebrze znalazło się ok. 40 kapłanów. Koncelebrowali również kard. Konrad Krajewski, jałmużnik papieski, a także nuncjusz apostolski na Madagaskarze, Seszelach i Mauritiusie abp Tomasz Grysa, regens Penitencjarii Apostolskiej bp Krzysztof Nykiel, biskup senior diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Stefan Regmunt. Podczas Eucharystii śpiewał chór kameralny „Adoramus” ze Słubic.