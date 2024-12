Kard. Ryś przy grobie św. Jana Pawła II: relacja z Bogiem uzdalnia do życia Bożego

To jest prawda, którą nam uświadamia Adwent. Pan przychodzi, Pan jest blisko, wejdź z Nim w relację. Zobaczysz także w swoim życiu czyny, które nie wydają się możliwe do spełnienia, ale z Bogiem wszystko jest możliwe – powiedział metropolita łódzki kard. Grzegorz Ryś, który w czwartek rano przewodniczył Mszy św. przy grobie św. Jana Pawła II w watykańskiej Bazylice św. Piotra.

Artur Hanula

Na początku homilii kard. Grzegorz Ryś podkreślił, że kluczem do zrozumienia nauczania Jezusa o budowaniu na skale i na piasku są słowa Chrystusa: „kto tych słów moich słucha i wypełnia je” (Mt 7, 24). „Tymi słowami” są wskazania Pana zawarte szczególnie w Kazaniu na Górze (Mt 5-7).

(don Marek Weresa)

Boża moc i ludzka słabość

Metropolita łódzki wskazał, że „nikt z nas nie potrafi tych słów wypełnić. Każdy, kto by próbował wypełniać te słowa w oparciu o siebie samego, o swoje możliwości, nawet o swoje dobre postanowienia, zapewnienia, każdy wtedy buduje na piasku”. Kard. Ryś przypomniał, że choć św. Piotr został przez Jezusa nazwany skałą, sam z natury był jak piasek.

(don Marek Weresa)

Jak zaznaczył kard. Grzegorz Ryś, aby wypełnić słowa Jezusa, trzeba wejść w rzeczywistą relację z Bogiem. „Nie da się żyć po Bożemu bez mocnej relacji z Bogiem - mówił arcybiskup łódzki. - Jeśli nie mam czasu, żeby Go spotkać, jeśli nie mam czasu, żeby Go słuchać w słowie, jeśli nie mam czasu, żeby podejść do Eucharystii i Go przyjąć, jeśli nie mam czasu na sakrament pokuty, jeśli nie mam czasu, żeby wejść mocno we wspólnotę Kościoła, jeśli Go nie odnajduję w tych wszystkich miejscach, gdzie On chce być znaleziony, gdzie chce się spotkać, wejść ze mną w mocną, trwałą, żywą relację; jeśli nie, to buduję na sobie, znaczy na piasku”.

Kard. Ryś zaznaczył, że Pan Jezus nie zachęca nas do wypełniania niemożliwych do wypełnienia przepisów, ale do budowania na Nim. „To jest wezwanie do relacji, która nas uzdalnia do życia Bożego” - podsumował kard. Ryś.

Jak w każdy czwartek, Msza św. przy grobie św. Jana Pawła II zgromadziła wielu uczestników. W koncelebrze znalazło się około 50 kapłanów. Koncelebrowali również regens Penitencjarii Apostolskiej bp Krzysztof Nykiel oraz biskupi pomocniczy Archidiecezji Łódzkiej Piotr Kleszcz i Zbigniew Wołkowicz. Uczestniczyli m.in. członkowie Sodalicji Mariańskiej z Polski. Podczas Eucharystii śpiewała schola im. św. Jana Pawła II, złożona z polskich sióstr zakonnych pracujących w Rzymie.

Schola im. św. Jana Pawła II, złożona z polskich sióstr zakonnych pracujących w Rzymie (don Marek Weresa)

Sodalicja Mariańska z Polski (don Marek Weresa)

