Bp Musioł przy grobie św. Jana Pawła II: Jezus ratunkiem w światowych i osobistych kataklizmach

Zanim Pan przyjdzie na końcu czasów, jest gotów wejść w każdą kartę historii świata i w każdy jego dramat, także w nasz osobisty kataklizm, aby nas podnieść, umocnić i uzdrowić swoją łaską – powiedział bp Waldemar Musioł. Biskup pomocniczy diecezji opolskiej w czwartek rano przewodniczył Mszy św. przy grobie św. Jana Pawła II w watykańskiej Bazylice św. Piotra.

Artur Hanula

Jak wskazał na początku homilii bp Waldemar Musioł, liturgia słowa ostatnich dni roku liturgicznego konsekwentnie prowokuje do myślenia o czasach i rzeczach ostatecznych.

Bp Waldemar Musioł przewodniczący Mszy św. przy grobie św. Jana Pawła II (© ks Marek Weresa)

Żyjemy w czasach ostatecznych

Zdaniem bp. Musioła „chyba nie trzeba domyślać się czasów ostatecznych, bo wszystko wskazuje na to, że to właśnie nasze czasy”, naznaczone różnorodnymi dramatami w skali ogólnoświatowej jak i osobistej, które już dziś rozgrywają się w wielu zakątkach świata.

2024.11.28 Msza św. przy grobie św. Jana Pawła II (© ks Marek Weresa)

Dwie postawy wobec tragedii

Bp Waldemar Musioł wskazał na dwie postawy człowieka wobec dramatów – paraliżujący lęk i zaufanie Jezusowi niosące pokój i nadzieję. Współcześnie postawę wielu ludzi charakteryzuje bezruch i bezczynność. „To paraliż związany z nieumiejętnością rozpoznania znaków czasu, obojętność wobec Bożych przestróg, nawet przyzwyczajenie do tych światowych i osobistych kataklizmów, z jednoczesnym dystansem do Pana Boga i do wieczności” - mówił biskup.

Z drugiej strony Jezus zachęca do ufności. „Ta postawa jest lekarstwem na oczywisty lęk; ludzki lęk, który ma prawo towarzyszyć nam wobec wizji końca, każdego końca - zaznaczył pomocniczy biskup. - Jednak podnieście głowy, by zobaczyć coś więcej niż to, co ziemskie i przemijające, by na nowo rozbudzić w sobie pragnienie wieczności. Podnieście głowy, aby zauważyć obok siebie siostry i braci, którzy przeżywają także swoje czasy ostateczne, doznają także osobistych kataklizmów”.

2024.11.28 Msza św. przy grobie św. Jana Pawła II (© ks Marek Weresa)

Jezus – Sędzia i Zbawiciel

Jak podkreślił bp Waldemar Musioł, trzeba sobie na nowo uświadomić, że „Jezus jest nie tylko naszym Sędzią, ale jest naszym Zbawicielem, że Jego bliskość sprawia, że zbliża się też nasze odkupienie”. Biskup zachęcił: „zaufajmy Mu, oddajmy mu ster naszej i świata historii, a wtedy niestraszny będzie nam dzień ostatni”.

2024.11.28 Msza św. przy grobie św. Jana Pawła II (© ks Marek Weresa)

Rzymscy świadkowie wiary

Na zakończenie biskup pomocniczy diecezji opolskiej wskazał na wielu rzymskich świadków – męczenników i wyznawców – wśród nich także św. Jana Pawła II. „Kiedy zatrzymujemy się przy ich grobach, wspomnijmy, w jaki sposób oni przeżywali swoje czasy ostateczne, z jakim spokojem i bez lęku, bo silni wiarą odchodzili z tego świata, odkrywając zawsze w Jezusie swoje odkupienie - podsumował bp Musioł. - Niech przykład świętych męczenników i wyznawców nas zawstydza i nas motywuje, a ich wstawiennictwo niech nam pomaga przeżywać nasze czasy ostateczne”.

Jak w każdy czwartek, Msza św. przy grobie św. Jana Pawła II zgromadziła wielu uczestników. W koncelebrze znalazło się około 60 kapłanów. Uczestniczyli m.in. pielgrzymi z parafii Matki Bożej Anielskiej w Skolimowie oraz parafii św. Jana Chrzciciela w Bielsku-Białej Komorowicach.

Pielgrzymi z parafii Matki Bożej Anielskiej w Skolimowie (© ks Marek Weresa)

Pielgrzymi z parafii św. Jana Chrzciciela w Bielsku-Białej Komorowicach (© ks Marek Weresa)

