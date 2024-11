Prezentacja Dni Świętego Jana Pawła II na Uniwersytetach Papieskich w Rzymie

Dni Świętego Jana Pawła II na Uniwersytetach Papieskich w Rzymie odbywają się w dniach od 26 do 29 listopada (foto ks. Paweł Rytel-Andrianik)

Podczas briefingu w watykańskiej Sala Stampa zaprezentowano Dni Świętego Jana Pawła II, na Uniwersytetach Papieskich w Rzymie w dniach od 26 do 29 listopada. Organizatorami wydarzenia są: Watykańska Fundacja Jana Pawła II, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz Kościół i Hospicjum Świętego Stanisława BM w Rzymie. Dni poświęcone studiom i wymianie myśli odbywają się pod patronatem Dykasterii ds. Kultury i Edukacji.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik - Watykan

Dni Świętego Jana Pawła II wzorowane są na Dniach Jana Pawła II w Krakowie, które od prawie dwóch dekad stanowią coroczne wydarzenie akademickie poświęcone nauczaniu Papieża Wojtyły. Jak podkreślono w komunikacie organizatorów, pierwsza edycja Dni Świętego Jana Pawła II w Rzymie odbędzie się w dniach 26–29 listopada 2024 roku na trzech Papieskich Uniwersytetach: Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu (Angelicum), Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża oraz Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Tematem przewodnim tegorocznej edycji będzie: „Wiara i rozum w myśli Jana Pawła II”.

Dziedzictwo Jana Pawła II dla naszych czasów i uniwersytetów

„Angelicum z radością gości konferencję poświęconą wierze i rozumowi w świetle myśli Świętego Jana Pawła II” – podkreśliła siostra Mary Angela Woelkers z Biura ds. Relacji Publicznych na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu. Zaznaczyła również, że konferencja odbywa się w ramach licznych wydarzeń organizowanych w bieżącym roku, kiedy „prowadzimy całoroczny program, a także zapraszamy prelegentów – gości w ramach Instytutu Kultury Jana Pawła II”.

Siostra Woelkers dodała, że szczególną radość sprawia możliwość organizacji tych wydarzeń w tej samej auli Angelicum, w której Jan Paweł II obronił swoją pracę doktorską. „Dni Świętego Jana Pawła II stanowią kolejną okazję do wspólnego zastanawiania się nad jego dziedzictwem, pogłębiania go i dostosowywania do współczesności” – zaznaczyła.

Papież a młodzi

Ks. prał. Paweł Ptasznik, przewodniczący Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II, zwrócił uwagę, że wydarzenie jest skierowane w szczególności do młodzieży, ponieważ „dzisiejsi młodzi nie mieli okazji osobiście poznać jego osoby ani sposobu, w jaki przemawiał. Nie doświadczyli tych emocji, które towarzyszyły nam, gdy był wśród nas”. Dodał jednak, że dzięki takim wydarzeniom możemy przekazywać wiedzę, budzić zainteresowanie, a także wskazywać źródła, które pozwolą lepiej poznać osobę i dzieło Jana Pawła II.

Ks. Ptasznik podkreślił, że właśnie temu służą Dni Jana Pawła II na Papieskich Uniwersytetach Rzymskich.

Dni Świętego Jana Pawła II na Uniwersytetach Papieskich w Rzymie

Konferencje o wierze i rozumie

Bogaty program wydarzeń, obejmujący trzy uniwersytety papieskie oraz Kościół i Hospicjum Świętego Stanisława w Rzymie, zaplanowano w dniach 26–29 listopada.

26 listopada na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu odbędzie się konferencja w języku angielskim zatytułowana „Wiara i Rozum w świetle myśli Świętego Jana Pawła II”. 27 listopada na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża zaplanowano konferencję w języku włoskim pt. „Jan Paweł II i Galileusz: Papieska Komisja ds. Badania Kwestii Kopernikańskiej i dialog nauki z wiarą”. Tego samego wieczoru w Kościele i Hospicjum Świętego Stanisława odbędzie się debata zatytułowana „Kultura jako dobro wspólne każdego narodu, wyraz godności, wolności i kreatywności”. 28 listopada na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim odbędzie się konferencja: „Wiara, rozum, kultura, ideologie. Ćwierć wieku od encykliki «Fides et ratio»”. 29 listopada odbędzie się uroczyste zakończenie: Msza Święta przy grobie Świętego Jana Pawła II w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie oraz gala finałowa z rozdaniem nagród na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu.

Wybitni prelegenci

Wśród prelegentów znaleźli się m.in. prof. Richard Swinburne (Uniwersytet w Oksfordzie), prof. Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz (laureatka Nagrody Ratzingera w 2021 roku), prof. Hanna Suchocka (była premier Polski i ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej), o. Federico Lombardi SJ (były rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej) oraz prof. Jacek Wojtysiak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II).

„Nauczanie Papieża Polaka zasługuje nie tylko na ponowne odkrycie, ale także na dalsze rozwijanie w kontekście współczesnego świata” – podsumował ks. Paweł Ptasznik.

