Ruszają Dni Jana Pawła II na Papieskich Uniwersytetach w Rzymie

W dniach 26-29 listopada 2024 r. odbędą się pierwsze w historii Dni Św. Jana Pawła II na Uniwersytetach Papieskich w Rzymie. Wydarzenie pod oficjalną nazwą Le Giornate di San Giovanni Paolo II presso le Università Pontificie di Roma jest inspirowane Dniami Jana Pawła II w Krakowie, gdzie z inicjatywy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, od prawie dwudziestu lat, corocznie organizowane są konferencje naukowe poświęcone nauczaniu papieża Polaka.

Watykańska Fundacja Jana Pawła II i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie podpisały list intencyjny z Kościołem i Hospicjum św. Stanisława BM w Rzymie – inicjatorem organizacji podobnego wydarzenia w Wiecznym Mieście. Wydarzenie organizowane wspólnie przez te trzy instytucje, pod patronatem Dykasterii Stolicy Apostolskiej ds. Kultury i Edukacji, obejmuje serię debat i konferencji, które odbędą się na trzech Papieskich Uniwersytetach w Rzymie: Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu (Angelicum), Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim i Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża, a także w Kościele i Hospicjum św. Stanisława BM w Rzymie.

— Chcemy zaproponować w Rzymie inicjatywę wzorowaną na udanym doświadczeniu, które od prawie dwudziestu lat ma miejsce w Krakowie – wyjaśnia ks. prał. dr Paweł Ptasznik, przewodniczący Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II. — Celem jest zaangażowanie międzynarodowych środowisk akademickich w Rzymie, które odzwierciedlają powszechność Kościoła. Chcemy przez kilka dni inspirować się charakterystycznymi treściami nauczania św. Jana Pawła II. W szczególności chcemy, aby w tych Dniach uczestniczyli ludzie młodzi: studenci, doktoranci, świeccy, zakonnicy, kapłani i osoby konsekrowane, ponieważ (jak mawiał Papież) młodzi ludzie są nadzieją i przyszłością świata.

Inicjatywa obejmuje m.in. wykład prof. Richarda Swinburne'a (Oxford), panel z udziałem prof. Hanny Suchockiej i ks. Federico Lombardiego SJ, a także prof. Hanny-Barbary Gerl-Falkovitz (laureatki Nagrody Ratzingera w 2021 r.). Dla prelegentów, studentów i uczestników wydarzeń przewidziana jest także Msza św. w Bazylice św. Piotra, której przy grobie św. Jana Pawła II, przewodniczyć będzie abp Paul Desmond Tighe, sekretarz Dykasterii ds. Kultury i Edukacji.

Wiara i rozum w myśli Jana Pawła II to temat przewodni pierwszej edycji #GiornateGP2

— Dni św. Jana Pawła II na Uniwersytetach Papieskich w Rzymie są zaproszeniem do twórczego czerpania ze spuścizny pontyfikatu papieża Wojtyły. Temat spotkania wiary i rozumu w poszukiwaniu prawdy jest dziś jeszcze bardziej aktualny niż ćwierć wieku temu, kiedy ukazała się encyklika „Fides et ratio” – zauważa ks. prof. Dariusz Kowalczyk SJ z Wydziału Teologicznego Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego. — W czasach postprawdy i nowych neomarksistowskich ideologii musimy zmierzyć się z pytaniem, jak odkrywać prawdę w dialogu rozumu, wiary, kultury i nauki. A Karol Wojtyła pozostaje osobą, która w tym względzie wciąż nas inspiruje i prowadzi – dodaje.

Ważnym elementem wydarzenia jest także budowanie dialogu międzypokoleniowego

— Inicjatywa Dni św. Jana Pawła II na Uniwersytetach Papieskich w Rzymie to wyjątkowa okazja do pogłębienia duchowej i intelektualnej spuścizny papieża Wojtyły, spuścizny, która wciąż inspiruje kolejne pokolenia – podkreśla ks. Tomasz Jarosz, administrator Kościoła i Hospicjum św. Stanisława BM w Rzymie. — Dni św. Jana Pawła II to czas refleksji i wymiany myśli, niezbędny dla naszej wspólnej przyszłości. Z tego powodu, wśród wydarzeń, które odbędą się w Rzymie, spotkamy się 27 listopada w kościele św. Stanisława BM. Tutaj, poprzez dialog międzypokoleniowy, zastanowimy się nad drogą wskazaną nam przez św. Jana Pawła II, abyśmy razem mogli budować cywilizację miłości opartą na skrzydłach rozumu i wiary – zaznacza.

Międzynarodowy konkurs naukowy dla studentów jako inicjatywa zachęcająca młodych ludzi do rozwijania nauczania św. Jana Pawła II

— Wielu z nas mocno doświadcza tego, jak niepewna jest dzisiejsza rzeczywistość. Dokoła nas, szczególnie na ekranach, jest wiele narracji o zagrożeniach. Odczuwają to zarówno młodzi, jak i starsi; wierzący i niewierzący. Konfrontowanie dzisiejszych zagrożeń z myślą Jana Pawła II daje nam jednak realną szansę na ich przezwyciężenie – wyjaśnia ks. dr Tomasz Podlewski, dyrektor Biura ds. Mediów i Wydarzeń Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II. — Papieska myśl z jednej strony ma mocny fundament teologiczny, ale z drugiej strony wykracza poza granice samej wiary. Sięga do źródeł antropologii, etyki i filozofii, przez co jest prawdziwą skarbnicą zawsze aktualnego spojrzenia także na sprawy społeczne. Poprzez rzymskie Dni św. Jana Pawła II i wpisujący się w nie konkurs dla studentów, chcemy ten skarb coraz bardziej odkrywać, a później konkretnie wdrażać w życie – dodaje.

— Spuścizna św. Jana Pawła II nieustannie rezonuje, także wśród osób świeckich w różnym wieku, zarówno wśród tych, którzy znali ten pontyfikat osobiście, jak i wśród ludzi młodych – mówi Michał Kłosowski, który w środę będzie moderował międzypokoleniową debatę w Kościele św. Stanisława BM w Rzymie.

Kamieniem węgielnym rzymskich Dni św. Jana Pawła II edycji jest konkurs naukowy dla studentów, który przyciągnął uczestników ze wszystkich kontynentów. Zwycięskie artykuły, wybrane przez komisję akademicką złożoną z profesorów rzymskich uniwersytetów papieskich, zostaną zaprezentowane 29 listopada podczas ceremonii wręczenia nagród na Angelicum. Dla autorów trzech najlepszych prac przewidziano następujące nagrody: 2000 euro za pierwsze miejsce, 1500 euro za drugie i 1000 euro za trzecie, a także możliwość publikacji prac w czasopismach naukowych, wycieczkę do Polski w kwietniu 2025 r. oraz osobiste spotkanie z Papieżem Franciszkiem w czasie Audiencji Generalnej.

Program:

26 listopada – 14:30 – Uniwersytet Papieski Św. Tomasza z Akwinu w Rzymie (Angelicum)

Konferencja w j. angielskim: Faith and Reason in the light of the thought of John Paul II

Prelegenci: prof. Richard Swinburne, o. prof. Thomas Joseph White OP, o. dr Cezary Binkiewicz OP, prof. Jacek Wojtysiak

27 listopada – 11:30 – Uniwersytet Papieski Św. Krzyża w Rzymie

Konferencja w j. włoskim: Giovanni Paolo II e Galileo: La Commissione Pontificia per lo Studio della Questione Copernicana e il dialogo tra scienza e fede

Prelegenci: ks. prof. Rafael A. Martínez, ks. Melchor Sánchez de Toca Alameda 27 listopada – 18:00 – Kościół św. Stanisława BM w Rzymie

Międzypokoleniowy panel dyskusyjny nt. wiary i rozumu w j. włoskim: La cultura come bene comune di ogni popolo, espressione di dignità, libertà, creatività

Prelegenci: prof. Hanna Suchocka, ks. Federico Lombardi SJ, studenci rzymskich uczelni papieskich

28 listopada – 17:00 – Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie

Konferencja w j. włoskim: Fede, ragione, cultura, ideologie. Un quarto di secolo dall’enciclica “Fides et ratio”

Prelegenci: prof. Andrea Di Maio, ks. prof. Mariusz Kuciński, ks. Christian Barone, ks. prof. Dariusz Kowalczyk SJ

29 listopada – 7:15 – Bazylika św. Piotra

Msza Święta dla prelegentów, studentów i gości wydarzenia odprawiana w kaplicy św. Sebastiana, przy grobie św. Jana Pawła II, przez abp. Paula Desmonda Tighe, sekretarza Dykasterii ds. Kultury i Edukacji

29 listopada – 18:00 – Uniwersytet Papieski Św. Tomasza z Akwinu w Rzymie (Angelicum)

Gala Finałowa z ceremonią ogłoszenia wyników, wręczenia nagród i odczytem zwycięskich artykułów w ramach konkursu naukowego dla studentów, a także z wykładem prof. Hanny-Barbary Gerl- Falkovitz (zwyciężczyni Nagrody Ratzingera w 2021 roku)

Dni św. Jana Pawła II na Uniwersytetach Papieskich w Rzymie to niezwykłe wydarzenie, które promuje intelektualną spuściznę Papieża Polaka z perspektywy globalnej i międzynarodowej. Uczestnicy będą mieli okazję zanurzyć się w refleksji nad rolą wiary i rozumu w kształtowaniu współczesnego świata.

— Poprzez organizowane w Rzymie Dni Papieskie chcemy, niemal 20 lat po jego śmierci, ponownie spojrzeć na jego pontyfikat. Spróbować zrozumieć, co z upływem lat wciąż pozostaje istotne i fundamentalne. I jak możemy wykorzystać, w świecie, który już się do pewnego stopnia zmienił, jego wrażliwość na to, co naprawdę ważne – mówi o. dr Cezary Binkiewicz OP, dyrektor Instytutu Kultury św. Jana Pawła II na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu w Rzymie.

W ramach #GiornateGP2 zaplanowano trzy momenty dla prasy:

26 listopada – 12:15 – Sala Prasowa Stolicy Apostolskiej – briefing

27 listopada – 17:15 [45 minut przed wieczornym panelem] – Kościół i Hospicjum św. Stanisława BM, Via delle Botteghe Oscure, 15 , Rzym – czas dla mediów

29 listopada – 17:15 [45 minut przed ceremonią końcową] – Angelicum – czas dla mediów Wykłady, lekcje i debaty z autorytatywnymi międzynarodowymi ekspertami nie tylko wzbogacą młodych uczestników, ale także pomogą wzmocnić więź między myślicielami i naukowcami, którzy znajdują inspirację w myśli św. Jana Pawła II. — Nauczanie Papieża Polaka zasługuje nie tylko na wciąż ponowne odkrywanie, lecz także na dalsze rozwijanie i wcielanie we współczesnym świecie – podsumowuje ks. prał. dr Paweł Ptasznik. Kontakt dla mediów:

Michał Kłosowski: michal.klosowski@sanstanislao.pl / tel.: +39 375 560 4433 / WhatsApp: +48 501 226 861

ks. dr Tomasz Podlewski: t.podlewski@fjp2.com / tel. & WhatsApp: +39 334 276 8755 Internet: https://fjp2.com/pl/ #GiornateGP2