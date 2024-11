Pogrzeb kard. Ayuso: w każdej osobie widział członka jednej rodziny ludzkiej

Kard. Ayuso był autentycznym człowiekiem Kościoła, podtrzymywanym przez ducha wiary i modlitwy; ale miał także serce otwarte na wszystko, co dotyka człowieka - powiedział kard. Giovanni Battista Re. Dziekan Kolegium Kardynalskiego przewodniczył Mszy św. pogrzebowej sprawowanej w watykańskiej Bazylice św. Piotra. Papież uczestniczył w końcowej części obrzędów.

ks. Marek Weresa – Watykan

Droga dialogu jest częścią misji Kościoła

Na początku homilii kard. Re wskazał, że problemy zdrowotne nie osłabiły zaangażowania kard. Ayuso w dialog z innymi religiami. Czynił to pełniąc funkcję prefekta Dykasterii ds. Dialogu Międzyreligijnego, której to posłudze poświęcił się do końca.

Przypomniano, że Kard. Ayuso miał specjalne przygotowanie do pracy w watykańskim urzędzie, gdzie prowadził szeroko zakrojoną pracę. Jego posługa nacechowana była dynamicznym stylem. Odbywał kolejne podróże do wszystkich „zakątków świata”, aby świadczyć braciom i siostrom – wyznawcom innych religii – „że poprzez osobistą przyjaźń można nawiązać dialog”.

Przypomniano także, że towarzyszył Franciszkowi w podróżach apostolskich, szczególnie do krajów, w których katolicy stanowią mniejszość.

Dziekan Kolegium Kardynalskiego podkreślił, że zmarłego wyróżniała niezwykła zdolność do nawiązywania relacji oraz serdeczna troska o wszystkich ludzi. „Miał współczujące serce wobec ludzi potrzebujących pomocy, wierzących i niewierzących” - dodał.

Pogrzeb kard. Ayuso

Naszym przeznaczeniem jest wieczność

Nawiązując do odczytanej Ewangelii, hierarcha przypomniał prawdę o tym, że aby „zostać przyjętym do bezmiaru Bożej miłości, warto stracić życie, jak ziarno pszenicy, które obumiera i zostaje spożyte w łonie ziemi, aby przynieść obfity owoc”. Życie zmarłego kard. Ayuso przyniosło wiele owoców. „Niech jego lekcja życia, polegająca na prowadzeniu dialogu ze wszystkimi, w poczuciu braterstwa i dobroci, nie zostanie zapomniana” - zaakcentowano.

Pochodzący z Sewilli kard. Ayuso, był członkiem misyjnego zakonu kombonianów. Zmarł w poniedziałek 25 listopada. Miał 72 lata. Pracował m.in. w Chartumie i Kairze, gdzie w praktyce uczył się dialogu międzyreligijnego. W 2012 r. został mianowany przez Benedykta XVI sekretarzem Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego. Siedem lat później, w 2019 r. Franciszek mianował go przewodniczącym tej rady (obecnie dykasterii) i nadał godność kardynała. Kard. Ayuso odegrał znaczącą rolę w opracowywaniu ważnych dokumentów dialogu między Watykanem, a autorytetami nauczycielskimi islamu.

