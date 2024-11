Papież o zmarłym kard. Ayuso: wzór poświęcenia i delikatności w służbie Kościołowi

Wspominam z miłością i podziwem tego Brata, który służył Ewangelii i Kościołowi z wzorowym poświęceniem i delikatnością duszy – napisał Franciszek w telegramie kondolencyjnym, przesłanym na ręce wikariusza generalnego zakonu misjonarzy kombonianów, do którego należał zmarły w poniedziałek prefekt Dykasterii ds. Dialogu Międzyreligijnego.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Ojciec Święty zapewnił, że wspomina z wdzięcznością różnego rodzaju posługi, jakie „nie oszczędzając się” podejmował hiszpański hierarcha. Papież wymienił m.in. jego pracę „gorliwego misjonarza” w Egipcie i Sudanie, kierowanie Papieskim Instytutem Studiów Arabskich i Islamistyki w Rzymie, a także pełnienie funkcji prefekta Dykastrii ds. Dialogu Międzyreligijnego, którą pełnił aż do śmierci. Podkreślił wielką wiarę, z jaką hierarcha znosił długą chorobę. „W każdym dziele apostolskim zawsze ożywiało go pragnienie dawania świadectwa, z łagodnością i mądrością, miłością Boga do człowieka, działając na rzecz braterstwa między narodami i religiami” – napisał, zapewniając o modlitwie i podkreślając wielką wiarę, z jaką hierarcha znosił długotrwałą chorobę.

Pochodzący z Hiszpanii kard. Miguel Ayuso Guixot, kombonianin, zmarł w poniedziałek 25 listopada. Jego uroczystości pogrzebowe odbędą się dziś o godz. 14.00 w Bazylice Watykańskie pod przewodnictwem kard. Giovanniego Battisty Re, dziekana kolegium kardynalskiego. Końcowe obrzędom, tj. ostatniemu pożegnaniu i laudacji (ultima commendatio i valedictio) odprawi Papież Franciszek.