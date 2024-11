Ks. Nasiorowski przy grobie św. Jana Pawła II: dla Chrystusa każdy człowiek jest ważny

Ewangelia dzisiejsza mówi nam o jeszcze innym zagubieniu się człowieka. Mówi o zagubieniu moralnym, o zejściu z drogi Bożej na manowce grzechu. O tym zagubieniu rzadko mówi prasa, telewizja – powiedział ks. Sławomir Nasiorowski, kierownik duchowny w Polskim Papieskim Instytucie Kościelnym w Rzymie, podczas Mszy Świętej sprawowanej w czwartek rano przy grobie św. Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra w Watykanie.

Artur Hanula

Ks. Sławomir Nasiorowski na poczęczku homilii wskazał, że dziś bardzo mało mówi się o „zagubieniu moralnym, o zejściu z drogi Bożej na manowce grzechu”. Przypomniał, że „jest jednak ktoś, kto tych zagubionych szuka, komu na nich zależy”. Tym kimś jest Jezus – „przyjaciel celników i grzeszników, który przyjmuje ich i jada z nimi. Gorszą się tym pobożni ludzie, faryzeusze, uczeni w Piśmie”.

Przypowieści o zagubionych

Zaznaczył, że czytane dziś przypowieści o zagubionej owcy i drachmie łączy „wspólna myśl, wspólna idea - Chrystus kocha każdego grzesznika, nie chce jego zguby. Przeciwnie, czeka na szczery żal, na powrót, odnalezienie się każdego z nas. Dla Chrystusa każdy człowiek jest ważny, godny, troski i miłości, szacunku. W każdym z nas jest bowiem coś dobrego, szlachetnego, jakaś godność, także w tym człowieku zagubionym. Jest możliwość przemiany, nawrócenia”.

Św. Jan Paweł II szukał zagubionych

Kaznodzieja przypomniał, że troską o zagubionych i więźniów odznaczał się również św. Jan Paweł II, który w słowie do osadzonych w zakładzie karnym w Płocku podczas pielgrzymki do Polski 7 czerwca 1991 roku wskazał: „Jesteście skazani, to prawda, ale nie potępieni. Każdy z was może zostać przy pomocy łaski Bożej – świętym. Dlatego jestem tu dziś z wami, a poprzez was z tymi wszystkimi, którzy dzielą wasz los”.

Papież Polak podkreślił również, że „warunki jakie panują w więzieniach są jednym z podstawowych sprawdzianów stanu moralnego władzy i społeczeństwa oraz kultury danego kraju. Więzień, każdy więzień, który odbywa karę za popełnione przestępstwo nie przestał być przecież człowiekiem”.

Ciągła aktualność przypowieści

Ks. Sławomir Nasiorowski podkreślił, że nauka przypowieści Jezusa z dzisiejszej Ewangelii jest niezmiennie aktualna. „Warto poświęcić 99 owiec dla tej jednej zagubionej. Warto sprzątnąć, aż całe mieszkanie, by znaleźć tylko tę jedną monetę - mówił kierownik duchowny w Polskim Papieskim Instytucie Kościelnym w Rzymie. - To jest dla nas wszystkich wielkie zadanie. Módlmy się za tych, którzy są zagubieni, którzy odeszli od Kościoła i odchodzą od Chrystusa”. Ks. Nasiorowski zachęcił również do myślenia o własnym „grzechu, o naszych słabościach” i do pamięci o tym, że „Chrystus szuka każdego człowieka, każdego z nas, jest bogaty w przebaczenie i miłosierdzie”.

Jak w każdy czwartek, Msza św. przy grobie św. Jana Pawła II zgromadziła wielu uczestników, w tym grupę związaną z Radiem Rodzina Diecezji Kaliskiej. W koncelebrze znalazło się około 60 kapłanów. Koncelebrował również kard. Konrad Krajewski, jałmużnik papieski.

