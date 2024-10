Ks. Zieliński przy grobie św. Jana Pawła II: pozwól Jezusowi wejść do domu twego serca

Miłość Boga nigdy nie przekreśla. Nie przekreśliła ani Jerozolimy, ani nie przekreśla też mnie – powiedział ks. Jarosław Zieliński z Penitencjarii Apostolskiej, podczas Mszy Świętej sprawowanej w czwartek rano przy grobie św. Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra w Watykanie.

Artur Hanula

Ks. Zieliński wskazał, że droga, którą podąża Jezus w Ewangelii, „jest drogą także do mnie, do mojego serca”. Jak podkreślił, „Jezus wypełni wszystko, co postanowił Jego Ojciec, nie zawróci z drogi dobrowolnego oddania własnego życia z miłości do nas”. Poza tym „właśnie to, co gdzieś jest konsekwencją moich gorszych, słabszych wyborów, czegoś, co sprawiło, że nie potrafię znaleźć ukojenia i zrozumienia, nie ma ostatniego słowa”.

Łzy Jezusa

Kaznodzieja zaznaczył, że w dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi z miejsca zwanego „Pan zapłakał”. „Ten płacz Jezusa jest niczym innym, jak tylko kolejną próbą walki o odzyskanie mnie - mówił ks. Zieliński. - Pan bardzo usilnie pragnie, abyśmy Mu tę nędzę, tę nieumiejętność zrozumienia siebie samych, najzwyczajniej w świecie wyspowiadali. To jest też ten moment, w którym On dostaje do dyspozycji naszą niemoc i może tam objawić swoją moc, by nas odzyskać”.

Spowiedź - miejsce przytulenia przez Boga

Każdy człowiek jest najukochańszym, jedynym i niepowtarzalnym dzieckiem Boga. „On jak Matka wysłucha cię w sakramencie pojednania, zrozumie, przebaczy, przytuli do swego Boskiego pełnego miłości serca, da nadzieję, nawet jeśli wydaje ci się, że wszystko stracone, że nie ma wyjścia” - zaznaczył ks. Zieliński i wskazał na potrzebę zaufania Bogu.

Jak w każdy czwartek, Msza św. przy grobie św. Jana Pawła II zgromadziła wielu uczestników. W koncelebrze znalazło się około 40 kapłanów. Eucharystii przewodniczył bp Krzysztof Nykiel, regens Penitencjarii Apostolskiej.

Bp Krzysztof Nykiel przewodniczący Mszy św. przy grobie św. Jana Pawła II (ks. Paweł Rytel-Andrianik)

