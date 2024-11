Ks. Jarosz przy grobie św. Jana Pawła II: Królestwo Boże to nie koncepcja, ale osoba

Królestwo Boże nie jest koncepcją, doktryną, programem, które można dowolnie opracowywać, ale jest przede wszystkim osobą, która ma oblicze i imię Jezusa z Nazaretu – wskazał administrator kościoła św. Stanisława BM w Rzymie ks. Tomasz Jarosz podczas Mszy św. sprawowanej w czwartek rano przy grobie św. Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra w Watykanie, cytując fragment encykliki polskiego Papieża.

Artur Hanula

Na początku homilii, ks. Tomasz Jarosz przypomniał, że ewangeliczni faryzeusze spodziewali się nadejścia Królestwa Bożego w atmosferze rozgłosu, a tymczasem Jezus zapewnił ich o jego obecności pośród nich. „Dzisiaj także my tutaj obecni jesteśmy adresatami tej samej wiadomości od Pana Jezusa: Królestwo Boże jest pośród nas” - zaznaczył ks. Jarosz.

Wolność w Jezusie

Św. Jan Paweł II w encyklice „Redemptoris Missio. O stałej aktualności posłania misyjnego” wskazał, że Królestwo Boże nie jest jakąś koncepcją czy doktryną, ale to osoba Jezusa, z którym każdy chrześcijanin ma wyjątkową łączność od momentu chrztu św. Jak podkreślił administrator kościoła św. Stanisława BM w Rzymie, w chwili chrztu Chrystus „dał nam wolność, wolność do tego, byśmy mogli żyć, wolność do tego, byśmy mogli kochać, wolność do tego, byśmy mogli przebaczać, ale także byśmy mogli przyjmować przebaczenie, wolność do tego, byśmy mogli stać się darem dla drugiego człowieka i dostrzegać także w drugim dar, który jest przeznaczony dla mnie”.

Abp Wojciech Polak przewodniczący Mszy św. przy grobie św. Jana Pawła II (Dorota Abdelmoula-Viet)

Nie czekajmy, ale odkrywajmy Królestwo Boże

Na zakończenie homilii ks. Tomasz Jarosz zachęcił, byśmy jako chrześcijanie „przestali czekać, a zaczęli odnajdywać Królestwo Boże, które jest w Chrystusie, który jest w nas i pośród nas”.

Jak w każdy czwartek, Msza św. przy grobie św. Jana Pawła II zgromadziła wielu uczestników. W koncelebrze znalazło się około 130 kapłanów. Eucharystii przewodniczył abp Wojciech Polak, prymas Polski, metropolita gnieźnieński. Koncelebrowali również kard. Konrad Krajewski, jałmużnik papieski, oraz bp Krzysztof Nykiel, regens Penitencjarii Apostolskiej. Podczas Mszy śpiewał chór z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa Kraków - Piaski Wielkie.

Abp Wojciech Polak podczas Mszy św. przy grobie św. Jana Pawła II (Dorota Abdelmoula-Viet)

