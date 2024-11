Dni Jana Pawła II w Rzymie potwierdziły, że Papież Polak inspiruje młodych także dzisiaj

Cztery dni, trzy uczelnie papieskie Rzymu, trzy konferencje naukowe, debata międzypokoleniowa, kilkunastu prelegentów, setki uczestników, wspólna Eucharystia przy Grobie Papieża oraz Gala Finałowa z wynikami konkursu, na który swoje prace zgłosili studenci ze wszystkich kontynentów – oto bilans zakończonych właśnie w Rzymie Dni Św. Jana Pawła II.

Vatican News

„Zakończyliśmy pierwszą edycję Dni Św. Jana Pawła II w Rzymie, która jak sądzę wypadła dobrze. Przez cztery dni uczestniczyliśmy w dyskusjach i wysłuchaliśmy wykładów wybitnych profesorów, ale również usłyszeliśmy wiele mądrych pytań od studentów. To oznacza, że jest nauczanie, myśli i dzieła Jana Pawła II są kontynuowane“ - mówił podsumowując wydarzenie ks. prałat Paweł Ptasznik, przewodniczący Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II i wieloletni bliski współpracownik Papieża Polaka.

Będzie kontynuacja Dni Jana Pawła II w Rzymie

To właśnie Watykańska Fundacja Jana Pawła II oraz Kościół i Hospicjum Św. Stanisława BM w Rzymie, przy współpracy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie były organizatorami Dni Jana Pawła II w WIecznym Mieście.

Organizatorzy zapowiedzieli kontynuowanie tego wydarzenia w kolejnych latach. „Chcemy ożywiać pamięć o Janie Pawle II wśród młodych i wierzymy, że będziemy kontynuować Dni Jana Pawła II w kolejnych edycjach“ - dodał ks. Paweł Ptasznik.

Punktem kulminacyjnym piątkowej gali, zorganizowanej na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza w Rzymie (Angelicum) był wykład prof. Hanny-Barbary Gerl-Falkovitz pt. „Ateny i Jeruzalem. Droga od rozumu do wiary“ oraz wręczenie nagród laureatom konkursu naukowego dla studentów. W konkursie na esej dotyczący różnych aspektów nauczania Jana Pawła II udział wzięli studenci rzymskich uczelni pochodzący ze wszystkich kontynentów.

To był papież nie tylko Polaków, ale całego świata

Zwycięzcą został ks. Ugochukwu Stophynus Anyanwu z Nigerii, doktorant na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, który pisał pracę na temat poglądów polskiego papieża na kwestie nowych technologii. Drugie miejsce zajął Marco Visalli z Włoch, doktorant na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim, a trzecie ks. Jorge Alonso Tello Calmet z Perú, doktorant na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim.

Nagrody, które wręczyli ks. prałat Paweł Ptasznik oraz ks. dr Dariusz Giers, przedstawiciel Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ds. promocji integralnego rozwoju człowieka wyniosły odpowiednio 2 tys., 1,5 tys. oraz 1 tys. euro. Dodatkowo sześciu osobom, które zajęły czołowe miejsca Kościół i Hospicjum Św. Stanisława BM w Rzymie ufundował wyjazd pielgrzymkowo-naukowy do Polski śladami Jana Pawła II.

„Jestem szczęśliwy, że mogłem uczestniczyć zarówno w tym konkursie, jak i pierwszej edycji Dni Jana Pawła II w Rzymie. Jestem zafascynowany osobą Jana Pawła II, a zwłaszcza jego podejściem do zagadnienia osoby ludzkiej“ - powiedział w rozmowie z Vatican News ks. Ugochukwu Stophynus Anyanwu po odebraniu głównej nagrody.

W swojej pracy zajął się zagadnieniem podejścia Jana Pawła II do kwestii osoby ludzkiej oraz wpływu technologii na rozwój ludzkości. Laureat głównej nagrody niezwykle cieszył się z możliwości wyjazdu w przyszłym roku do Polski. „Nigdy wcześniej nie byłem w Polsce, będzie to więc dla mnie wspaniała okazja odwiedzenia ojczyzny Jana Pawła II. To nie był tylko papież Polaków, ale całego świata, dla mnie szczególnie bliski, bo jego nauczanie mnie kształtowało, a ponadto pielgrzymował dwukrotnie do Nigerii“ - dodał ks. Ugochukwu Stophynus Anyanwu.

Wielkie umysły i nowe inspiracje nauczaniem papieża Polaka

„Wiele dobrego wydarzyło się także w sercach i umysłach uczestników: nowe inspiracje, nowa siła do wdrażania w codzienne życie nie tylko samej nauki Papieża, ale wartości, którym służył“ – stwierdził ks. Tomasz Podlewski z Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II.

W ramach rzymskich Dni Św. Jana Pawła II od 26 do 29 listopada odbyły się konferencje na trzech uczelniach papieskich Rzymu: Angelicum, Santa Croce i Gregorianie. Prelegentami byli m. in.: prof. Richard Swinburne z Oxfordu, prof. Jacek Wojtysiak z Lublina, ks. prof. Rafael Martinez z Santa Croce, ks. prof. Mariusz Kuciński z Bydgoszczy, o. prof. Dariusz Kowalczyk z Gregoriany oraz prof. Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz, laureatka Nagrody Ratzingera z 2021 roku. Ponadto, w rzymskim Kościele Św. Stanisława BM odbyła się debata z udziałem prof. Hanny Suchockiej i ks. Federico Lombardiego, a w ostatnim dniu rano, Mszę Świętą dla uczestników, przy Grobie św. Jana Pawła II na Watykanie odprawił bp Paul Tighe, sekretarz Dykasterii ds. Kultury i Edukacji.